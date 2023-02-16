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В США сбежал российский инженер, работавший на производстве Ту-160 и попросил политического убежища
Согласно предварительным данным, перебежчик уже заинтересовал Пентагон, так как озвученные им данные оказались заслуживающими доверия
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   Никто не любит предателей кроме "сокровищницы", состоящей из таких личностей сплошь и рядом - речь идёт, разумеется, о США. В Америку сбежал российский инженер, ранее трудоустроенный на предприятии, занимающимся стратегическими бомбардировщиками Ту-160. Об этом событии мы узнали из Yahoo News.

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   Хотя новость этой недели, само бегство произошло в декабре минувшего года, где гражданин России на бронированной машине въехал на территорию США с соседней Мексики. Удивленным американским пограничникам было сообщено, что он обладает важной информацией, так как работал на предприятии, выпускающем Ту-160. После всех этих слов встревоженный мужчина попросил убежища на территории США.  


Стратег Ту-160М. Источник фото: kazanreporter.ru


   Примерно 10 дней местным контрразведчикам из Министерства внутренней безопасности и Службы пограничного контроля понадобилось, чтобы проверить личность беглеца и его действительный статус. И уже в январе статус "знающего слишком много" был подтвержден. После с распростертыми объятиями бывшего работника Казанского авиазавода ждали в ФБР. 

источник фото: Почему советский МиГ-25 лучше американского F-22 даже спустя полвека и причем здесь китайский шар


   Сообщается, что американские "компетентные органы" сильно интересует масштабность и текущие сроки производства Ту-160 и что появилось "нового" в Ту-160М. 

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   И понять интерес соответствующих ведомств совсем несложно: пускай Ту-160 придуман очень давно, его совсем не зря называют гениальным созданием советских инженеров. 

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#ту-160 #ту-160м
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