Согласно предварительным данным, перебежчик уже заинтересовал Пентагон, так как озвученные им данные оказались заслуживающими доверия

Никто не любит предателей кроме "сокровищницы", состоящей из таких личностей сплошь и рядом - речь идёт, разумеется, о США. В Америку сбежал российский инженер, ранее трудоустроенный на предприятии, занимающимся стратегическими бомбардировщиками Ту-160. Об этом событии мы узнали из Yahoo News.

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Хотя новость этой недели, само бегство произошло в декабре минувшего года, где гражданин России на бронированной машине въехал на территорию США с соседней Мексики. Удивленным американским пограничникам было сообщено, что он обладает важной информацией, так как работал на предприятии, выпускающем Ту-160. После всех этих слов встревоженный мужчина попросил убежища на территории США.





Стратег Ту-160М. Источник фото: kazanreporter.ru





Примерно 10 дней местным контрразведчикам из Министерства внутренней безопасности и Службы пограничного контроля понадобилось, чтобы проверить личность беглеца и его действительный статус. И уже в январе статус "знающего слишком много" был подтвержден. После с распростертыми объятиями бывшего работника Казанского авиазавода ждали в ФБР.





Сообщается, что американские "компетентные органы" сильно интересует масштабность и текущие сроки производства Ту-160 и что появилось "нового" в Ту-160М.

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И понять интерес соответствующих ведомств совсем несложно: пускай Ту-160 придуман очень давно, его совсем не зря называют гениальным созданием советских инженеров.