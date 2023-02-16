Никто не любит предателей кроме "сокровищницы", состоящей из таких личностей сплошь и рядом - речь идёт, разумеется, о США. В Америку сбежал российский инженер, ранее трудоустроенный на предприятии, занимающимся стратегическими бомбардировщиками Ту-160. Об этом событии мы узнали из Yahoo News.
реклама
Хотя новость этой недели, само бегство произошло в декабре минувшего года, где гражданин России на бронированной машине въехал на территорию США с соседней Мексики. Удивленным американским пограничникам было сообщено, что он обладает важной информацией, так как работал на предприятии, выпускающем Ту-160. После всех этих слов встревоженный мужчина попросил убежища на территории США.
Стратег Ту-160М. Источник фото: kazanreporter.ru
Примерно 10 дней местным контрразведчикам из Министерства внутренней безопасности и Службы пограничного контроля понадобилось, чтобы проверить личность беглеца и его действительный статус. И уже в январе статус "знающего слишком много" был подтвержден. После с распростертыми объятиями бывшего работника Казанского авиазавода ждали в ФБР.
|источник фото: Почему советский МиГ-25 лучше американского F-22 даже спустя полвека и причем здесь китайский шар
Сообщается, что американские "компетентные органы" сильно интересует масштабность и текущие сроки производства Ту-160 и что появилось "нового" в Ту-160М.
И понять интерес соответствующих ведомств совсем несложно: пускай Ту-160 придуман очень давно, его совсем не зря называют гениальным созданием советских инженеров.