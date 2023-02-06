Не только делом, но и словом. В такой необычной манере Евгений Пригожин (основатель ЧВК Вагнер) показал президенту Украины, как надо себя вести, а дабы не прослыть краснобаем, бросил вызов, но необычный.
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Сегодня ночью Пригожин участвовал в атаке на позиции ВСУ со своими подчиненными "вагнеровцами". Евгений взял на себя роль "прикрывающего", смотря за полем боя с высоты во время полёта в Су-24.
Источник фото: kommersant.ru
Утренняя сводка "с полей сражений" появилась на официальном телеграм-канале Пригожина, в которой сообщалось об участии последнего в качестве штурмана бомбардировщика. Боевая задача "на ночь" заключалась в бомбометании Бахмута (Артемовска).
После "боевых" основатель ЧВК Вагнер выложил в сеть ролик, на котором "приглашал" президента Украины "провести встречу" во время воздушного боя. Если победит Зеленский, то вагнера оставят город, если победу одержит Пригожин, то "музыканты" дойдут до Днепра (подразумевается город).
В качестве "оружия дуэли" руководитель ЧВК остановился на МиГ-29. Ответ Зеленского на "заманчивое предложение" неизвестен, но ранее Пригожин уже обращался Владимиру к Александровичу с призывом "стоять до конца" и не отходить из города.
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