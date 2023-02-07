Украинские официальные лица заявляют, что в фортеци Бахмут (с итальянского fortezza - сильный, крепкий, так называют Бахмут на Украине, соответственно крепость Бахмут) "всё под контролем", а тем временем "на местах" совсем другая информация. Украинский офицер Денис Ярославский уже прокомментировал журналистам, ждавшим бравурных вестей и "скорой победы", классическое не всё так однозначно: где заметил, что обстановка в Бахмуте для украинской армии с каждым часом становится всё хуже.
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Дальше пошла предельная конкретика. По заверению Ярославского, противник удерживает одну треть города. Российские войска действуют как по внешнему контуру города, так и совершают штурмовые маневры внутри секторов, поддерживая наступательные действия с помощью минометных обстрелов.
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К настоящему времени войска русских захватили два основных логистических маршрута, по которым снабжалась группировка войск ВСУ.
Подытоживая всё интервью, офицер рассказал, что это уже те не войска, которые воевали раньше, теперь российская армия закалена боями и получила бесценный опыт и превратилась в сложного противника.