А центральные дороги, ведущие в украинский тыл - захвачены российской армией

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Украинские официальные лица заявляют, что в фортеци Бахмут (с итальянского fortezza - сильный, крепкий, так называют Бахмут на Украине, соответственно крепость Бахмут) "всё под контролем", а тем временем "на местах" совсем другая информация. Украинский офицер Денис Ярославский уже прокомментировал журналистам, ждавшим бравурных вестей и "скорой победы", классическое не всё так однозначно: где заметил, что обстановка в Бахмуте для украинской армии с каждым часом становится всё хуже.

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Источник фото: google.com





Дальше пошла предельная конкретика. По заверению Ярославского, противник удерживает одну треть города. Российские войска действуют как по внешнему контуру города, так и совершают штурмовые маневры внутри секторов, поддерживая наступательные действия с помощью минометных обстрелов.





К настоящему времени войска русских захватили два основных логистических маршрута, по которым снабжалась группировка войск ВСУ.

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Подытоживая всё интервью, офицер рассказал, что это уже те не войска, которые воевали раньше, теперь российская армия закалена боями и получила бесценный опыт и превратилась в сложного противника.