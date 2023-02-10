Новый снаряд может поражать различную бронированную технику. Дальность действия более 2 километров

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Пока очередная страна решила сказать "нет" в отношении передачи своих танков Leopard-2 украинской армии, к приему дорогих бронированных немецких гостей на ЛБС (линии боевого соприкосновения) у армии России всё готово.

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Подкалиберные оперенные сердечники. Источник фото: rg.ru





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Опубликованы первые фиксированные кадры боекомплекта российских танков с пушками 125-миллиметрового калибра. В арсенале российских танкистов в зоне СВО был замечен бронебойный оперённый подкалиберный снаряд "Свинец 2".

До этого момента российским танкистам приходилось довольствоваться относительно современными, но всё-таки уже не такими эффективными БОПС "Манго", потерявшими "пьедестал соответствия" современного танкового боеприпаса.





Тот самый 3БМ60 "Свинец-2" на СВО. Источник фото: телеграм





Но отечественный 3БМ60 "Свинец-2" меняет правила "противотанковой игры": теперь российские танки могут уничтожать вражеские бронированные машины в лоб с большего расстояния.

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БОПС "Свинец-2" содержит в себе сердечник из вольфрама и метальный заряд 4Ж96 "Озон-Т". Два этих компонента помешаются в выстреле с индексом 3ВБМ23. Благодаря выдающимся характеристикам снаряд пробивает стальную 700-миллиметровую плиту с расстояния в 2 километра под углом 90 градусов. Данный боеприпас может применяться в отечественных танках таких модификаций как Т-90М, Т-90А, Т-72Б3, Т-80БВМ.