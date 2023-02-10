Политика европейцев переменчива как желания юной особы, вчера решившей пойти в ресторан с одним "парубком", а сегодня решившая "иное".
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Как такое получилось, объясняем: Нидерланды немногим ранее взяли в аренду у Германии 18 танков Leopard 2 "в предпоследней модификации" A6. Эти ОБТ в недавних обещаниях и должны были проследовать в направлении украинской границы. Но не тут то было: для осуществления "гениального плана" оставалось выкупить бронированные машины у Германии, но "почему-то" немцы отказались продавать. С "неприятной новостью" выступила Кайса Оллонгрен - министр обороны нидерландской монархии.
Нидерландский Leopard 2A6. Источник фото: joint-forces.com
И тут началась игра в "испорченный телефон": оказывается уже со слов официального Берлина, к Германии никто не обращался с просьбами о выкупе танков производства Krauss-Maffei. Уже с таким сообщением выступил официальный представитель Бундесвера.
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А вспомним как всё "чудесно" начиналось: королевство тюльпанов и ветряных мельниц в массовом порядке обещало поставить количество танков с тремя цифрами, а тут такая неожиданность...