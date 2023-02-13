ВСУ, обороняющие многострадальный Артёмовск, постепенно рассекаются на небольшие группы и планомерно уничтожаются. Первыми, кто угодил в локальный огневой котёл, можно считать части ВСУ зажатые между северными пригородами Бахмута, Парасковиевкой и Благодатным. По приблизительным данным российской разведки в этом огневом мешке начали "вариться" около 12 тыс. солдат и офицеров противника. Правда тут стоит учесть, что среди этой цифры 70% в той или иной степени выведены из строя.
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Вагнеровцы. Источник фото: riamediabank.ru
Сутки назад у "северобахмутского гарнизона" был шанс выйти из городской и пригородной агломерации, но теперь, после взятия Красной Горы и перерезания ЧВК "Вагнер" трассы E-40 участь обороняющихся предрешена: большинство будут окружены и уничтожены и лишь малая часть окольными тропами через поля сможет отойти. Как вариант для этой группировки ВСУ - пробиваться с боями в Бахмут, но там придется отступать через северные пригороды, которые уже захвачены "музыкантами".
Финализируя, скорее всего мы будем наблюдать итоги боёв за Угледар, где спастись удастся лишь малому проценту украинских бойцов.