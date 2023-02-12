Теперь операторы Вагнера продолжают движение на опорный пункт в Парасковиевке

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Пришла подтвержденная новость, что благодаря успешным действиям ЧВК "Вагнер" н.п. Красная Гора был взят, а ВСУ вынуждены были отойти. Жаркие бои за казалось бы непримечательный посёлок шли практически пару дней, но его взятие сыграет важнейшую роль в тотальном окружении Бахмута (бывш. Артёмовск).

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Но "не почивая на лаврах" вагнеровцы продолжают движение, теперь под их натиском находится Парасковиевка, после взятия которой, скорее всего замкнется оперативное окружение всего Бахмута. Но легко на бумагt, да забыли про овраги - именно примерно так происходило взятие первого "очага обороны". ВСУ оказывали столь ожесточённое сопротивление, что ради успешного штурма пришлось совершить охват со стороны магистрали, ведущей на Славянск. После чего обороняющиеся попали в огневой мешок, выход из которого музыканты любезно "предоставили". Отступающие военнослужащие Украины проследовали в осаждённый город, где у них жизнь тоже будет не такая сладкая.





Источник фото: google.com





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Евгений Пригожин, руководитель прославленного ЧВК, сделал заявление, что в штурме участвовали только сотрудники его компании.