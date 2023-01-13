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Корреспондент CNN заметил отступление ВСУ из Соледара
Со слов же официальной киевского официоза, город полностью под контролем украинского войска, но у журналистов CNN другая "картинка"
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   Пока украинская власть рассказывает своему народу побасенки про мужественное сопротивление "российским ордам" в небольшом городке Донбасса - Соледаре, западные журналисты, у которых, видимо, очки правильной модели и c чистыми прозрачными стеклами, видят совсем другую картинку. И картина эта, кардинально расходится с тем, что говорят всевозможные властные киевские структуры. Судите сами. Точнее предоставим слово корреспонденту известного CNN - Бену Ведеману.

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   Западный журналист лично наблюдал организованный отход с утраченных позиций в окрестностях многострадального Соледара. А что бы сомнений не было вовсе, информация о "перегруппировке" опубликована на сайте информационного агентства. 


Источник фото: news.rambler.ru


   Съемочная группа, работавшая примерно в четырех километрах от города (Соледара), собственными глазами в пятницу в дневное время суток увидели колонну украинских войск. Что подразумевается и было тем самым отступлением. 

   Сегодня, 13 января, МО РФ сделало доклад о полном взятии Соледара. В совместной работе участвовали артиллерия, ракетные войска и авиация. 

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   Городок является "ключом" к Артемовску (Бахмуту), так как позволяет проводить огневой контроль логистической цепочки к этому городу.

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#соледар #cnn
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