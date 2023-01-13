Пока украинская власть рассказывает своему народу побасенки про мужественное сопротивление "российским ордам" в небольшом городке Донбасса - Соледаре, западные журналисты, у которых, видимо, очки правильной модели и c чистыми прозрачными стеклами, видят совсем другую картинку. И картина эта, кардинально расходится с тем, что говорят всевозможные властные киевские структуры. Судите сами. Точнее предоставим слово корреспонденту известного CNN - Бену Ведеману.
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Западный журналист лично наблюдал организованный отход с утраченных позиций в окрестностях многострадального Соледара. А что бы сомнений не было вовсе, информация о "перегруппировке" опубликована на сайте информационного агентства.
Источник фото: news.rambler.ru
Съемочная группа, работавшая примерно в четырех километрах от города (Соледара), собственными глазами в пятницу в дневное время суток увидели колонну украинских войск. Что подразумевается и было тем самым отступлением.
Сегодня, 13 января, МО РФ сделало доклад о полном взятии Соледара. В совместной работе участвовали артиллерия, ракетные войска и авиация.
Городок является "ключом" к Артемовску (Бахмуту), так как позволяет проводить огневой контроль логистической цепочки к этому городу.