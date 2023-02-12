Своими опасениями британской прессе поделился президент частично признанной республики Вьоса Осман

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Пока в Китае озаботились увеличить свой ядерный потенциал в 3 раза к 2035 году, а в Америке приостановили закупки F-35 из-за проблем с двигателем, в котором косвенно "виновата" КНР, все забыли про Косово и его президента Вьоса Османи.

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Глава частично признанной республики решил пожаловаться британской прессе в лице The Telegraph. Женщине кажется, что Сербия, используя военные навыки ЧВК "Вагнер", с помощью гибридных действий осуществит захват косовской республики.

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За образец такого плана будет взят так называемый "крымский сценарий", которому через год уже будет как 10 лет. И вот таким вот образом сербы "справят" юбилей, отдав дань уважения знаменитой операции и подспудно решая свои стратегические задачи.





Источник фото: google.com





Госпожа Османи решила приоткрыть тайну, как же всё будет осуществляться, раскрыв некоторые подробности. Уже прямо сейчас была замечена форма без опознавательных знаков "в товарных количествах" на территории частично признанной республики, а непосредственно участвовать в "торжественном действии" будут операторы "музыканты" и парамилитарные формирования сербов. А вот "вторым эшелоном" должна войти регулярная сербская армия, для которой будет создана подобающая ситуация. Но если вы думаете, что это все "акты балета", то вы недооцениваете фантазию смелой женщины: для полного "фен-шуя" и дабы отвлечь НАТО от проводимой операции, Россия создаст множественные очаги эскалации на Балканах.

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В своем интервью Евгений Пригожин всячески отрицает подобную деятельность со стороны своей компании.