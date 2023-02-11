Проблема возникла из-за желания Пентагона снизить зависимость от экспортируемых в страну редкоземельных металлов из Поднебесной

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Кажется в армии США у лётчиков начались настоящие проблемы: в ходе эксплуатации истребителя 5-го поколения F-35 была обнаружена неисправность двигателя. О том, насколько всё серьёзно, должен сигнализировать тот факт, что Пентагоне приостановили поставки истребителей в войска на 2 месяца. Об этом в ходе своего выступления в Конгрессе заявил конгрессмен Роб Уиттман, представляющий оборонный комитет Сената.

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В своём интервью для Defense News чиновник поделился о проблемах в двигателе F-135, из-за которых силовая установка стала неприятно вибрировать, что может привести большим неприятностям в будущем. На данный момент Пентагон вынужден прекратить закупки передовой машины.





Ударный истребитель F-35. Источник фото: solenka.info





Правда конгрессмен не теряет оптимизма и надеется что в скором времени возникшая сложность будет устранена достаточно быстро.





Вице-президент компании Pratt & Whitney Джен Латка, производящей турбореактивный двухконтурный двигатель F-135 для F-35, заявила, что в ходе обстоятельного осмотра движителя каких-то кардинальных проблем обнаружено не было.

Но радужного оптимизма топ-менеджера не разделили в Lockheed Martin, проводящей летные испытания крылатой машины перед поставкой в войска. Сейчас в ВВС США служат 17 истребителей F-35.

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В инженерной среде, тесно связанной с американской авиацией, циркулируют слухи, что проблемы появились сразу же после резонансного желания заменить редкоземельные металлы из Китая на иных поставщиков. Но так как подобная информация может больно ударить по имиджу Пентагона, в Минобороны подобные слухи на корню отрицают.