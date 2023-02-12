В сеть просочилась информация, что в ходе недавнего совещания Си Цзиньпин одобрил план НОАК по увеличению количества ядерных боеголовок до 900 штук

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Что такое сверхдержава, Китаю стало понятно на примере бывшего СССР, который являлся гегемоном не только в экономическом и военном планах, но и по параметрам ядерной сверхдержавы. У Китая всё это есть, но вот третий пункт надо "прокачать", чем Поднебесная и займется в ближайшее время. "Рассекретила" амбициозные планы Пекина японская газета Kyodo, узнавшая о секретном совещании председателя КНР с представителями НОАК.

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В ходе беседы с военными Си Цзиньпин дал добро по увеличению ядерных зарядов до 900 штук, что является в 3 раза большим показателям, чем есть сейчас в китайской армии.





Жидкостная МБР DF-5B . Источник фото: Lenta.ru





Желание увеличить ядерный арсенал станет вполне понятным, если посмотреть на шаги Белого дома по увеличению напряженности вокруг Тайваня.

"Ядерный план" Китая будет "растянут" на два этапа, где первый будет приурочен к знаковому событию: к 100-летию основания НОАК. Во время "армейского юбилея" количество боеголовок должно быть равно 550 единицам.





Второй этап должен завершиться ровно к 2035 году. Именно тогда в войсках должно быть 900 боеголовок, вооруженных "ядерной дубиной". А согласно мрачным прогнозам США, мрачным разумеется для Америки, Пекин способен на куда большие результаты: так к моменту окончания модернизации всей системы НОАК Поднебесная должна обладать аж 1500 боеголовками, начиненных военным атомом.





Источник фото: zvezdaweekly.ru

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На "прямо сейчас" в ядерных арсеналах Китая имеется около 350 боеголовок. Что позволяет утверждать, с этим показателем Китай находится на 3-м месте в мире после РФ и США. Правда всё это ещё очень далеко от показателей последних, где в России имеется 5977 зарядов, а в США соответственно 5428 заряда ядерного оружия.