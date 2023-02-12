Некрологи про павших бойцов полка в сети публикуются чуть ли ни ежедневно

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Пока высшая украинская власть мечтает о масштабных бомбардировках Крыма, а ей всё равно отказывают в уже обещанных "железно" боевых танках, под Артёмовском (Бахмутом) гибнут её лучшие бойцы. Так считает бывший командир печально известного полка "Азов"*, являющийся террористическим и запрещенным в России - Максим Жорин.

реклама

Жорин утверждает, что с каждым часом украинским защитникам всё сложней и сложней удерживать "нашу крепость", а боевые действия с окраин переместились в сам город.

в тему новости: ЧВК "Вагнер" уверенно и методично организовывает мясорубку для бахмутского гарнизона











Источник фото: lenta.ru





По словам экс-командира Азова*, местом ожесточенного сражения становится каждый метр города, каждый подъезд, каждый дом. В результате яростных схваток отправляются в мир иной самые боеспособные отряды ВСУ, одномоментно теряя лучших бойцов. А обещанная западная помощь ни в какое сравнение не идёт с группами тех бойцов, которые защищают Украину ценой своей жизни в ходе неимоверного противостояния.





Патетика патетикой, но сам господин Жорин "почему-то" не горит встать плечом к плечу со своими побратимами в битве за осаждённый город, а отсиживается в местной территориальной обороне Киева, даже проигнорировав бои за свое родное Рубежное, что на Луганщине, предпочитая делать пафосные фото с автоматом в глубоком тылу.





рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

* Запрещённая в России террористическая организация.