Пока высшая украинская власть мечтает о масштабных бомбардировках Крыма, а ей всё равно отказывают в уже обещанных "железно" боевых танках, под Артёмовском (Бахмутом) гибнут её лучшие бойцы. Так считает бывший командир печально известного полка "Азов"*, являющийся террористическим и запрещенным в России - Максим Жорин.
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Жорин утверждает, что с каждым часом украинским защитникам всё сложней и сложней удерживать "нашу крепость", а боевые действия с окраин переместились в сам город.
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Источник фото: lenta.ru
По словам экс-командира Азова*, местом ожесточенного сражения становится каждый метр города, каждый подъезд, каждый дом. В результате яростных схваток отправляются в мир иной самые боеспособные отряды ВСУ, одномоментно теряя лучших бойцов. А обещанная западная помощь ни в какое сравнение не идёт с группами тех бойцов, которые защищают Украину ценой своей жизни в ходе неимоверного противостояния.
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Патетика патетикой, но сам господин Жорин "почему-то" не горит встать плечом к плечу со своими побратимами в битве за осаждённый город, а отсиживается в местной территориальной обороне Киева, даже проигнорировав бои за свое родное Рубежное, что на Луганщине, предпочитая делать пафосные фото с автоматом в глубоком тылу.
* Запрещённая в России террористическая организация.