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"Нет патронов, но вы держитесь" - украинским военным из 30-й бригады практически не выдали патронов
О случае наплевательского отношения украинского командования к своим солдатам и офицерам рассказал бывший депутат Верховной рады Украины - Игорь Луценко
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   Пока Ермак "ставит задачу" выйти на границы 1991 года с помощью ВСУ, в войсках "не всё так однозначно". В Артемовске украинские военные публикуют тревожные посты о нехватке боеприпасов. Так на усиление держащим оборону Бахмута прислали 30-ю бригаду ВСУ, но "забыли" снабдить патронами: команде из 5 человек на сутки боев выдают один цинк патронов (от 600 до 1200 штук в зависимости от калибра). Поэтому бойцы бригады вынуждены убегать с удерживаемых позиций. Об этом рассказал Игорь Луценко, бывший депутат Верховной рады Украины, а сейчас действующий офицер 72-й отдельной механизированной бригады имени Чёрных запорожцев.

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Источник фото: anti-maidan.com


   Поэтому не стоит удивляться с высоких потерь среди украинских военных, так как их не только не прикрывает своя артиллерия и средства поддержки, но нет банальнейших патронов для автоматов. 

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   Гнетущая яжелая обстановка рождает мысли в головах солдат ВСУ, что с такой "поддержкой" командования, в течение пары-тройки дней будет блокирована трасса на Славянск, а дальше полное окружение...

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#бахмут #артемовск #30-ая бригада всу
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dagnoparte
02:22
И нафиг они им нужны эти патроны? Роль этих бедолаг в спектакле байдена где зеля играет президента, это роль жертвы, чтобы на них показать всю кровожадность и жестокость русских.
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