О случае наплевательского отношения украинского командования к своим солдатам и офицерам рассказал бывший депутат Верховной рады Украины - Игорь Луценко

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Пока Ермак "ставит задачу" выйти на границы 1991 года с помощью ВСУ, в войсках "не всё так однозначно". В Артемовске украинские военные публикуют тревожные посты о нехватке боеприпасов. Так на усиление держащим оборону Бахмута прислали 30-ю бригаду ВСУ, но "забыли" снабдить патронами: команде из 5 человек на сутки боев выдают один цинк патронов (от 600 до 1200 штук в зависимости от калибра). Поэтому бойцы бригады вынуждены убегать с удерживаемых позиций. Об этом рассказал Игорь Луценко, бывший депутат Верховной рады Украины, а сейчас действующий офицер 72-й отдельной механизированной бригады имени Чёрных запорожцев.

реклама





Источник фото: anti-maidan.com





Поэтому не стоит удивляться с высоких потерь среди украинских военных, так как их не только не прикрывает своя артиллерия и средства поддержки, но нет банальнейших патронов для автоматов.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Гнетущая яжелая обстановка рождает мысли в головах солдат ВСУ, что с такой "поддержкой" командования, в течение пары-тройки дней будет блокирована трасса на Славянск, а дальше полное окружение...