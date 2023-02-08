Пока Ермак "ставит задачу" выйти на границы 1991 года с помощью ВСУ, в войсках "не всё так однозначно". В Артемовске украинские военные публикуют тревожные посты о нехватке боеприпасов. Так на усиление держащим оборону Бахмута прислали 30-ю бригаду ВСУ, но "забыли" снабдить патронами: команде из 5 человек на сутки боев выдают один цинк патронов (от 600 до 1200 штук в зависимости от калибра). Поэтому бойцы бригады вынуждены убегать с удерживаемых позиций. Об этом рассказал Игорь Луценко, бывший депутат Верховной рады Украины, а сейчас действующий офицер 72-й отдельной механизированной бригады имени Чёрных запорожцев.
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Источник фото: anti-maidan.com
Поэтому не стоит удивляться с высоких потерь среди украинских военных, так как их не только не прикрывает своя артиллерия и средства поддержки, но нет банальнейших патронов для автоматов.
Гнетущая яжелая обстановка рождает мысли в головах солдат ВСУ, что с такой "поддержкой" командования, в течение пары-тройки дней будет блокирована трасса на Славянск, а дальше полное окружение...