В Великобритании всерьез считают, что украинская власть вынашивает план провести массированную бомбардировку всего Крымского полуострова. Согласно данным газеты Times, для осуществления атаки Украине нужны дальнобойные ракеты, которые ей и предоставит Соединённое королевство. Об этом между собой договорились Зеленский и британская сторона во время визита украинского президента в Лондон.
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Конкретизируя, британское издательство называет ракеты Harpoon и крылатые ракеты Storm Shadow, способные поразить цель на удалении в 500 километров от точки запуска.
Eurofighter Typhoon. Источник фото: gagadget.com
На заметку: КР Storm Shadow запускается с самолёта, поэтому если Великобритания и планирует поставить эти дальнобойные ракеты, то для их запуска потребуется "авиационная платформа", а значит не обойтись и без поставок самолётов, приспособленных для запуска ракеты, таких как Eurofighter Typhoon и Rafale.
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Стоит заметить, что для полноценного обучения управлению такими самолётами украинских летчиков может понадобиться не менее 3 лет, если не более, что в текущей ситуации может быть слишком долго, отсюда вполне вероятно, что вместо "украинцев", пилотировать ударные самолёты будут вполне себе коренные жители островного государства - то есть те самые англичане.