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Украина рассчитывает провести бомбардировку Крыма дальнобойными ракетами Storm Shadow и Harpoon
Но для осуществления "плана по деоккупации" Крымского полуострова Украине понадобятся не только такие ракеты, но и западные самолёты
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   В Великобритании всерьез считают, что украинская власть вынашивает план провести массированную бомбардировку всего Крымского полуострова. Согласно данным газеты Times, для осуществления атаки Украине нужны дальнобойные ракеты, которые ей и предоставит Соединённое королевство. Об этом между собой договорились Зеленский и британская сторона во время визита украинского президента в Лондон.

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   Конкретизируя, британское издательство называет ракеты Harpoon и крылатые ракеты Storm Shadow, способные поразить цель на удалении в 500 километров от точки запуска.


Eurofighter Typhoon. Источник фото: gagadget.com



   На заметку: КР Storm Shadow запускается с самолёта, поэтому если Великобритания и планирует поставить эти дальнобойные ракеты, то для их запуска потребуется "авиационная платформа", а значит не обойтись и без поставок самолётов, приспособленных для запуска ракеты, таких как Eurofighter Typhoon и Rafale. 

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   Стоит заметить, что для полноценного обучения управлению такими самолётами украинских летчиков может понадобиться не менее 3 лет, если не более, что в текущей ситуации может быть слишком долго, отсюда вполне вероятно, что вместо "украинцев", пилотировать ударные самолёты будут вполне себе коренные жители островного государства - то есть те самые англичане. 

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#harpoon #storm shadow #agm-84 #eurofighter typhoon #rgm-84
2
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DonCarleone
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Жалко что англии потом не станет....но это их выбор, хотят разменять себя в этой игре за крым.
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Kutuz
01:04
Уважаемый автор уже явно зап*зделся. Извините, что говорю это без уважения, но нахера так стараться и писать по три-пять статей каждый день, если общий смысл всех его статей всё равно сводится к тому,...
Украина рассчитывает провести бомбардировку Крыма дальнобойными ракетами Storm Shadow и Harpoon
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01:04
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