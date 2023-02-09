Без танков много не навоюешь, поэтому в качестве противника, который не может дать сдачи, как в Бахмуте, на Украине решили повоевать с памятниками, в прямом смысле. Но даже здесь нет долгожданной победы. В Киеве вот уже битый час не могут демонтировать памятник советскому военачальнику - Николаю Ватутину. И даже есть первые "раненые" в ходе неравной битвы со стороны администрации украинской столицы: советник мэра Дмитрий Белоцерковец поскользнулся и упал перед памятником.
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Источник фото: телеграм
Второй "павшей" оказалась испорченная болгарка в руках местных коммунальщиков, не пожелавшая "победить" советское наследие.
Несмотря на устоявшего покамест Николая Фёдоровича, "в планах" демонтировать и другие обелиски, намекающие о ненавистном СССР. "Следующим" должна стать скульптура предводителю большевиков Николаю Щорсу.
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Обновлено: 15 минут назад, на 16:30 по Москве, путем неимоверных усилий памятник прославленному Герою Советского Союза, которого ненавидят даже спустя больше полувека после гибели, удалось демонтировать. Но поможет ли такой символический жест остановить сегодняшнее наступление российской армии в ЛНР, на этот счёт в мэрии Киева наверняка не питают иллюзий.
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