В американских СМИ рассказали историю о том, что западное оружие, которое попало в руки российских военных, "скорым экспрессом" оказывается в иранских лабораториях и пристально изучается.
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Смех смехом, но будут ли вводить американцы санкции против своих же фирм и фирм союзников, которые таким затейливым способом снабжают новейшими технологиями своего идеологического врага, ну очень интересно.
А тем временем, то ли в благодарность, то ли по иным причинам, согласно данным разведки, Иран выразил согласие на передачу своих баллистических ракет России. Обратившиеся за комментариями к российским официальным лицам западные журналисты в ответ получили лишь многозначительное молчание.
Abrams. Источник фото: dnr-pravda.ru
И тут выходит вот какая интересная развилка: Запад, не желающий продавать свое оружие Ирану, своими действиями сам становится "соучастником", нарушающим свои же собственные законы по поводу санкций против Ирана.
И вот смеху-то будет, когда Abrams и Leopard окажутся на Украине, то велика вероятность, что гордость западного танкостроения отправится в "заграничное турне" куда-нибудь на военный завод в Исфахан. А потом "неожиданно" спустя некоторое время у Ирана появятся свои Persian Leopards, благо такие животные на самом деле водятся в провинциях Хорасан-Резави и Северном Хорасане,
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И предчувствуя такое развитие событий, предусмотрительные американцы сразу же заявили, что на Украину те самые Abrams отправятся "раздетыми", без своей секретной урановой брони, да и то отправятся ли вообще - тот вопрос. А вот немцы сообразительностью не отличились, и в скором времени, в начале весны, уже могут быть замечены "где-то" на востоке Украины.