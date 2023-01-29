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Madarator За пост начислено вознаграждение
Британский таблоид Sun рассказал о главном страхе Британии - захвате танка Challenger русскими
Теперь с украинских генералов "выбивается" гарантия, что танк ни в коем случае не оставят русским
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   Тот самый случай, когда Британии и хочется и колется. В первом позитивном сценарии - хочется испытать английский "чудо-танк" против злых русских, второй же сценарий куда более негативен: русские-то "ненароком" танк могут и захватить, изучив "главный секрет", а в последующем и как его нейтрализовать: строение брони "Chobham: и как ее успешно нейтрализовать. 

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   И по традиции анонимные источники в британском Министерстве обороны выразили свои опасения, что в случае захвата танков Challenger Россией, то случится непреходящий кошмар и уныние в главном оборонном ведомстве страны. И еще бы: быстрейший поиск "антидота" к британской броне - это то последнее, что хотели бы услышать высшие чины армии туманного Альбиона.

интересно прочитать: Способен ли AH-64 Apache "навести шороху" на Украине и передадут ли его вообще

   

   Поэтому еще "не ступила гусеница" британского тяжелого танка на вязкий чернозём благодарной Украины, а генералитет Соединенного королевства трясется и различными способами пытается выбить гарантии из уже украинских генералов, что в случае повреждения Челленджера, его в оперативном порядке эвакуируют с линии фронта куда подальше, лишь бы он не попал на "трансплантологический стол" русских инженеров и конструкторов.

   Готов даже примерный план действий, где уничтоженный или поврежденный британский танк либо буксируют другим танком либо "включается" в работу БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина). И "не по сценарию", когда в случае успешной атаки русских, танк уничтожается, а силы обороны Украины отходят, оставляя танк на месте как заслуженный трофей.


Спрятавшийся Challenger 2. Источник фото: defence.nridigital.com


   Как водится, Великобритания осторожничает, передавая Украине лишь 14 танков, которые последняя получит ближе к концу марта. Правда остальной бронетехники будет поставлено под 200 штук различных моделей и назначения.

   Так, в это число будут включены те самые БРЭМ, самоходки AS-90 серьезного калибра в 155-миллиметров, снарядов в размере 100 тысяч единиц и РСЗО GMLRS.

   И коротко о Challenger 2 - танке пришедшем за замену Чифтену. Провел 2 боевые компании, в ходе которых были уничтожены 2 машины, и к слову, произошло это только лишь из-за ошибок экипажа. В одном случае из-за неразберихи первый экземпляр был уничтожен так называемым дружественным огнем, а второй подорвался на умело замаскированном фугасе. 

почитать по теме: Перспективы Challenger 2 в СВО, пробьет ли его броню Т-90 или британец станет гегемоном на поле боя


   Танк оборудован 120-миллиметровой пушкой L30A1 и стрелковым оружием в виде двух 7,62-мм пулеметов. Эффективная дальность стрельбы из нарезной пушки (с реальными случаями поражения советской техники на расстоянии в 5 км) заявлена в 8 километров. И не зря в данном тексте ОБТ Challenger 2 назван тяжелым: вес данного мастодонта может достигать 75 тонн, как будет вести себя такой "хрюша" в вязкой земле степей - предположить совсем не трудно.



"Лесной камуфляж" Challenger 2. Источник фото: defence.nridigital.com


    Немногим ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все поставляемые танки (не исключая конечно же и британский Челленджер) сгорят. И исключения, как водится, не будет ни для Челленджеров, ни для Леопардов, ни для Абрамсов (которые хитрый Байден вроде бы разрешил передать, но танки якобы надо "подготовить", что затягивает сроки передачи на неопределенный срок, ближе к концу следующего года). 

почитать по теме: Абрамсы без секретного оборудования и только летом, как в очередной раз Байден обыграл Шольца


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   Ах да, американцы "решили британский вопрос и главный страх": поставляемые Абрамсы будут "раздеты" до базовых версий, где с танков будет снята вся урановая тяжелая броня. Но как говорится, что разрешено Зевсу, то не позволено быку.

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#challenger 2 #chobham
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