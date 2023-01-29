Враги Ирана не дремлют. Поступает информация, что сильный взрыв потряс иранский город Исфахан. Населенный пункт прежде известен тем, что в нем находится одно из центральных предприятий по производству боеприпасов иранского министерства обороны. Завод локализован на северной оконечности города. На текущий момент о пострадавших и размере разрушений не сообщается.
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Факт взрыва прокомментировал местный чиновник, занимающийся вопросами безопасности, где в коротком сообщении подтвердил факт случившегося. В настоящее время идет расследование происшествия по так называемым горячим следам и остаткам БЛА.
Город Исфахан. Источник фото: ru.armeniasputnik.am
По другим данным, на город была совершена массовая атака беспилотников, в ходе которой одно беспилотное летательное средство было поражено системой ПВО, а два других БПЛА попала в специальные ловушки, где и были ликвидированы без вреда для для имущества и строений заводского комплекса.
Наиболее точная информация станет известна ближе к утру. По одной из версий к атаке могут быть причастны израильские спецслужбы.