По одной из версий была совершена диверсия с помощью беспилотника

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Враги Ирана не дремлют. Поступает информация, что сильный взрыв потряс иранский город Исфахан. Населенный пункт прежде известен тем, что в нем находится одно из центральных предприятий по производству боеприпасов иранского министерства обороны. Завод локализован на северной оконечности города. На текущий момент о пострадавших и размере разрушений не сообщается.

реклама

Факт взрыва прокомментировал местный чиновник, занимающийся вопросами безопасности, где в коротком сообщении подтвердил факт случившегося. В настоящее время идет расследование происшествия по так называемым горячим следам и остаткам БЛА.





Город Исфахан. Источник фото: ru.armeniasputnik.am





По другим данным, на город была совершена массовая атака беспилотников, в ходе которой одно беспилотное летательное средство было поражено системой ПВО, а два других БПЛА попала в специальные ловушки, где и были ликвидированы без вреда для для имущества и строений заводского комплекса.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Наиболее точная информация станет известна ближе к утру. По одной из версий к атаке могут быть причастны израильские спецслужбы.