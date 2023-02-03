Оказывается, чтобы отдать что-нибудь "ненужное" Украине, это сначала надо "произвести". Вот так открытие как для Америки, а в особенности - для Украины

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Вот те на, оказывается, что вундерваффе американского военно-промышленного комплекса, превращающее малогабаритные бомбы "GBU-39/B" с помощью реактивного заряда в управляемый планируемый боеприпас не появятся на Украине не сегодня, не завтра, не послезавтра, ни даже через месяц, а "где-то" через 9 месяцев. Но и эти сроки, судя по сегодняшней риторике Белого Дома, далеко не предел.

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Рендер GLSDB летящего Источник фото: Saab Group





И как бы вы думали, "вся недолгота" в том, обещанные долгожданные для Украины боеприпасы еще не произведены. Да, вы не ослышались, американцы пообещали то, что еще не сделано. "Продавцы воздуха" - это именно про них.

Почитать про ракету: В чем слабость и сила дальнобойного снаряда GLSDB, который США передадут Украине







Правда то, что эти ракеты еще не изготовили, нисколечко не помешало американцам включить данный вид вооружений в очередной пакет военной помощи, о котором должны объявить в текущую пятницу.

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Собственный вес реактивного снаряда М-26 с оснащенной БЧ головной частью составляет порядка 110 кг. "В комплект" входит реактивный двигатель, который "активируется" при запуске с HIMARS и его разновидностей.