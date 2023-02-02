Польская армия на грани грандиозного шухера, так как даже существенное повышение зарплаты никак не остановит вал увольнений профессиональных военных

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Кажется современные польские наследники знаменитых "крылатых гусар" поднялись на иной план бытия, отринув высокий экономический стимул и попросту захлестнув валом своих требований уволить их из действующей армии. Ещё бы, в текущем году Войско Польское не досчитается порядка 12 тысяч кадровых военнослужащих, которым стала не интересна служба даже со скорым повышением зарплаты этой весной.

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Leopard 2A5 на параде в Варшаве. Источник фото: bmpd.livejournal.com





Экс-министр обороны польской республики Томаш Семоняк считает, что идея о создании 300-тысячной армии будет делом сложным, так как тенденция по уходу со службы в гражданскую жизнь - сейчас явление регулярное. Так в прошлом году уволились всё те же 12 тыс солдат и офицеров. И всё это кадровый состав, который не научишь за полгода, а их опыт - бесценен. И тут не подымется язык сказать, что этот поляк так уж и не прав.

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Судите сами: летчики, морской состав, служилый люди тылового обеспечения, тот же спецназ - а для "полноценного вступления" в воинскую профессию с современным развитием высокосложной техники может понадобиться не один год и не два. Есть ли такое время у польской армии - вопрос риторический...