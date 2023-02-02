Как в воду смотрел экранный Иван Васильевич, вдруг переместившийся в настоящее время с переиначенной фразой - "Да ты, я вижу, Бориска, никак не уймёшься", адресованной бывшему премьер-министру Борису Джонсону, пытающимся надавить на США в вопросах передачи Украине современной авиации и артиллерии, способной стрелять на максимальные расстояния.
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Со слов Джонсона, Украина имеет право получить все варианты вооружений, какие только возжелает. И не спрашивайте меня как это может быть связано, но Джонсон также утверждает, что "победа Украины" приведет весь земной шар к восстановлению экономики. И соответственно поражение России - это вопрос жизни и смерти для западного мира априори.
Борис Джонсон под Киевом. Источник фото: телеграм
Не знаю что тут добавить, но кажется старина Джонсон хочет посоревноваться в русофобской политике с польскими отставниками, которые так и мечтают о возрождении своей империи "от можа до можа", но вынуждены только подгавкивать, служа как в свое время Украина - тараном России. И мы видим куда это привело Украину. Но Польша в таких вопросах всегда была плохим учеником. Вспомним историю.
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Не могу утверждать какой Джонсон политик, но давно известно, где сами украинцы и подтверждают, что большая советская армия всегда победит малую советскую армию, где каждый из читателей сам домыслит, что тут было сказано, но смело можно заявить, что хоть с дальнобойными ракетами, а хоть и без, экономика Украины разрушена, человеческий потенциал утрачен: трудоспособные граждане в большинстве своем покинули согласно Виктору Орбану "ничью землю" и подымают экономики более развитых стран.
А что до Бориса, который не на царстве, то его в последнюю очередь интересуют потери Украины, его главная цель - вернуться в британскую политику и причинить насколько это возможно, урон РФ.