Венгерский премьер-министр сомневается, что в дальнейшем Украина может сохраниться как жизнеспособное государство

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

То что не всё так однозначно с поддержкой Украины не то что бы во всём мире, но даже в соседней Европе, точнее в соседке Венгрии, своими словами подтвердил Виктор Орбан в своём интервью для Politico.

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Так пока украинский флаг "словно знамя полковое" ещё реет в каждой европейской столице, а танки Запада пытаются помощь Украине выстоять против России, Венгрия вся, словно снег зимой под Москвой, устлана сплошным ковром из листовок, призывающих отказаться против санкций в отношении РФ. И глубокий диссонанс в призывах отказаться от всего русского и ввести против всей России "культуру отмены" - Венгерская государственная опера ничего не хочет слышать о таком, и не таясь ставит на своих подмостках "Война и мир" оперу Сергея Прокофьева.





Владимир Путин и Виктор Орбан. Источник фото: фото AFP via Getty Images





Далее слово предоставим Виктору Орбану, высшему чиновнику Венгрии, который назвал Украину "ничейной землей", а ее территорию - "новым Афганистаном".

Но это были далеко не самые неприятные слова для восточноевропейской республики. Далее Орбан, дорожащий отношениями с Россией, заявил, что Владимир Путин не проиграет, и время играет на стороне России как бы кто не думал.

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Вот такая вот всеобъемлющая политика поддержки Украины - "весь мир с нами".