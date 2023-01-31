Про поставки весной норвежских танков рассказал министр обороны страны Бьорн Арильд Грам

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

"Взялся за гуж, не говори, что не дюж" - именно такой русской поговоркой нынче озадачено норвежское правительство, пообещавшее наравне с другими странами так называемой танковой коалиции (куда между прочим входит бестанковая Эстония, у которой нет танков Леопард, но есть свое "танковое мнение"), взять да поставить Киеву часть своего танкового парка "семейства леопардовых".

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Норвежский Leopard-2A4. Источник фото: joint-forces.com









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Как сообщается, скандинавская монархия переправит свой основной боевой танк Leopard 2 наиболее скоро, как только это будет возможным. Примерные сроки поставок начнутся в конце первого весеннего месяца. Такие данные приводит министр обороны монархии Бьорн Арильд Грам в своем интервью. Правда вышеозначенный господин не обмолвится о точном количестве бронированных машин, но то, что машин будет именно 8, сообщил неназванный источник в местном Минобороны. Но что точно известно, сама норвежская армия располагает примерно 36 танками Леопард 2. На Украину же собираются поставить танки Leopard 2 в модификации 2A4. Именно такой версией немецкого танка собирается поделиться и Польша, потребовавшая за свой жест "доброй воли" солидную компенсацию от Европейского Союза.