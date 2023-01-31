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Украина может получить 8 танков Leopard 2A4 от Норвегии в конце марта
Про поставки весной норвежских танков рассказал министр обороны страны Бьорн Арильд Грам
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   "Взялся за гуж, не говори, что не дюж" - именно такой русской поговоркой нынче озадачено норвежское правительство, пообещавшее наравне с другими странами так называемой танковой коалиции (куда между прочим входит бестанковая Эстония, у которой нет танков Леопард, но есть свое "танковое мнение"), взять да поставить Киеву часть своего танкового парка "семейства леопардовых".

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Норвежский Leopard-2A4. Источник фото: joint-forces.com


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   Как сообщается, скандинавская монархия переправит свой основной боевой танк Leopard 2 наиболее скоро, как только это будет возможным. Примерные сроки поставок начнутся в конце первого весеннего месяца. Такие данные приводит министр обороны монархии Бьорн Арильд Грам в своем интервью. Правда вышеозначенный господин не обмолвится о точном количестве бронированных машин, но то, что машин будет именно 8, сообщил неназванный источник в местном Минобороны. Но что точно известно, сама норвежская армия располагает примерно 36 танками Леопард 2. На Украину же собираются поставить танки Leopard 2 в модификации 2A4. Именно такой версией немецкого танка собирается поделиться и Польша, потребовавшая за свой жест "доброй воли" солидную компенсацию от Европейского Союза.

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#leopard 2a4
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15:00
Я тебе уже выше ответил, ты же мне пока что ничего так и не сказал. ВООБЩЕ НИЧЕГО ты ВСЕГДА ТОЛЬКО СЛИТИВАЛСЯ. Насколько же нужно быть ничтожным трусом чтобы даже в инете показывать настолько ты трусл...
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boris558
14:59
Ну ето очен далеко. Мобилизацию надо сейчас делат. Опят получится как осеню - Путкин начал мобилизацию после потери Харковской области, а надо было делат летом.
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Johan_888
14:59
По 9 хохлов на 1 птур, ну чтож, лучше чем по 4 в танке.
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cibershot
14:59
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Johan_888
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Он рыдает в подушку, западные партнёры опять наeбали.
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