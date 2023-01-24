Только-только у Украины стала "проклевываться" надежда на халявные польские танки Leopard 2 "made in Germany", оказывается не все так просто. Что бы отдать что-то "ненужное", надо что бы за это ненужное вам компенсировал Европейский Союз, именно с такой мудрой мыслью на людях показался Матеуш Моравецкий, польский премьер-министр.
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Поэтому, передача танков - дело хорошее, но надо бы получить денежную компенсацию. И скорее всего так и будет. Выпалил пан Моравецкий и был таков.
Танковые войска Польши. M1A2 Abrams SEPv3. Источник фото: lv.sputniknews.ru
Не забыл высший польский чиновник и похвастаться (кичливость у ясновельможных польских панов - это в крови), де, передача leopard'ов и другой тяжелой техники для Украины - это всегда была первая прерогатива Польши. А остальные страны идут вторыми (так и хотелось написать - завидуют). Кроме того, хвастовство коснулась в умении "прогнуть" ту самую Германию, предки которой захватили Польшу за 35 дней. И да, "та армия" Польши, совсем не чета текущей, много превосходя ее как по выучке, так и по количеству техники, но поди же ты, какая ирония, теперь сильная Польша командует слабой Германией...