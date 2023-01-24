Оказывается, ни о какой "благотворительности" речи и не идет, когда надо делиться "непосильно нажитым добром"

Только-только у Украины стала "проклевываться" надежда на халявные польские танки Leopard 2 "made in Germany", оказывается не все так просто. Что бы отдать что-то "ненужное", надо что бы за это ненужное вам компенсировал Европейский Союз, именно с такой мудрой мыслью на людях показался Матеуш Моравецкий, польский премьер-министр.

реклама





Поэтому, передача танков - дело хорошее, но надо бы получить денежную компенсацию. И скорее всего так и будет. Выпалил пан Моравецкий и был таков.





Танковые войска Польши. M1A2 Abrams SEPv3. Источник фото: lv.sputniknews.ru





рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Не забыл высший польский чиновник и похвастаться (кичливость у ясновельможных польских панов - это в крови), де, передача leopard'ов и другой тяжелой техники для Украины - это всегда была первая прерогатива Польши. А остальные страны идут вторыми (так и хотелось написать - завидуют). Кроме того, хвастовство коснулась в умении "прогнуть" ту самую Германию, предки которой захватили Польшу за 35 дней. И да, "та армия" Польши, совсем не чета текущей, много превосходя ее как по выучке, так и по количеству техники, но поди же ты, какая ирония, теперь сильная Польша командует слабой Германией...