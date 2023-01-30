Что такое "надутое" прессой вундерваффе, наглядно продемонстрировал сегодняшний случай в ходе СВО, когда прекрасно зарекомендовавший себя в зоне карабахского конфликта Bayraktar TB2, оказался вполне по силам российскому ПВО в виде зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3".
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Так в окрестностях Кинбурнской косы, удерживаемой российскими вооруженными силами, в небе было выявлено неопознанное беспилотное летательное средство, оказавшиеся турецким Bayraktar TB2. После быстрой идентификации и опознавания, непрошеный воздушный гость был оперативно сбит российской ракетой, выпущенной из ЗРК Бук-М3.
9K317M "Бук-M3". Источник фото: anna-news.info
В сеть тут же залили видео последних минут воздушного путешествия продукта, изготовленного на заводе зятя турецкого президента.
Утверждается, что дрон вел воздушную разведку позиций российской Армии.
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Как сообщается, в последнее время, Байрактары на полях сражений стали "объектом красной книги", так как насыщенные современными средствами ПВО войска ВС РФ без проблем поражают заметные для радаров сил противовоздушной обороны, медленно летающие БПЛА турецкого производства.