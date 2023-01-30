Продукт турецкой авиастроительной компании был уничтожен под Кинбурнской косой

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Что такое "надутое" прессой вундерваффе, наглядно продемонстрировал сегодняшний случай в ходе СВО, когда прекрасно зарекомендовавший себя в зоне карабахского конфликта Bayraktar TB2, оказался вполне по силам российскому ПВО в виде зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3".

реклама

Так в окрестностях Кинбурнской косы, удерживаемой российскими вооруженными силами, в небе было выявлено неопознанное беспилотное летательное средство, оказавшиеся турецким Bayraktar TB2. После быстрой идентификации и опознавания, непрошеный воздушный гость был оперативно сбит российской ракетой, выпущенной из ЗРК Бук-М3.





9K317M "Бук-M3". Источник фото: anna-news.info





В сеть тут же залили видео последних минут воздушного путешествия продукта, изготовленного на заводе зятя турецкого президента.

Утверждается, что дрон вел воздушную разведку позиций российской Армии.

Может быть интересно: Bayraktar Kizilelma с украинским двигателем АИ-25ТЛТ совершил свой второй тестовый полет







рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Как сообщается, в последнее время, Байрактары на полях сражений стали "объектом красной книги", так как насыщенные современными средствами ПВО войска ВС РФ без проблем поражают заметные для радаров сил противовоздушной обороны, медленно летающие БПЛА турецкого производства.