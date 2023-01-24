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Madarator За пост начислено вознаграждение
Bayraktar Kizilelma с украинским двигателем АИ-25ТЛТ совершил свой второй тестовый полет
Ударный реактивный беспилотник способен развивать скорость 800 км/ч и нести ракетное вооружение массой до 1,5 тонн, находясь в полете до 5 часов
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   К слову, зря я не доверял туркам, после невнятного 15-секундного видео с большими амбициями, трудно было поверить, что это было что-то серьезное. Ну турки - мастера конспирологии. Теперь в сети "всплыл" полноценный ролик с полетом ударного БЛА "Красное яблоко" (Bayraktar Kızılelma).

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   Вчера, прям в "самый трудный день" понедельник, в турецком городе Чорлу совершил свой второй полет турецкий беспилотник от той самой Baykar. Во время полета крылатая машина проверяла режим идентификации аппарата. Что это и зачем, остается гадать, но как сообщает пресс-служба компании, основанная зятем Эрдогана, все испытания прошли успешно. 


Второй прототип БПЛА "Красного яблока". Источник фото: topcor.ru


   А вот свой первый полет беспилотный аппарат с причудливым названием "Красное яблоко" совершил в конце 2022 года. И как интересный факт: двигатель на турецком ударном БЛА - исконно украинский, изготовленный на "Мотор Сич" - турбореактивный АИ-25ТЛТ.

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   Всего планируется создать Bayraktar Kızılelma в трех версиях, вся разница между моделями будет заключаться только в количестве двигателей и их номенклатуре. 


Силовая установка АИ-25. Источник фото: авиару.рф


   Первая версия - сугубо морская с дозвуковой скоростью и в качестве "материнского носителя" использовать десантные корабли TCG Anadolu.



   Второй вариант вместе с третьим - это "концепция роя" где в качестве "управленческой матки" будет выступать американский истребитель F-16, а после - и турецкий самолет 5-го поколения TAI TF-X.

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   Максимальная скорость Baykar Makina - 800 км/ч и выше, полезная нагрузка - около 1500 килограмм.

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#аи-25тлт #baykar makina #bayraktar kızılelma #kızılelma #аи-322ф
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