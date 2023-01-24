К слову, зря я не доверял туркам, после невнятного 15-секундного видео с большими амбициями, трудно было поверить, что это было что-то серьезное. Ну турки - мастера конспирологии. Теперь в сети "всплыл" полноценный ролик с полетом ударного БЛА "Красное яблоко" (Bayraktar Kızılelma).
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Вчера, прям в "самый трудный день" понедельник, в турецком городе Чорлу совершил свой второй полет турецкий беспилотник от той самой Baykar. Во время полета крылатая машина проверяла режим идентификации аппарата. Что это и зачем, остается гадать, но как сообщает пресс-служба компании, основанная зятем Эрдогана, все испытания прошли успешно.
Второй прототип БПЛА "Красного яблока". Источник фото: topcor.ru
А вот свой первый полет беспилотный аппарат с причудливым названием "Красное яблоко" совершил в конце 2022 года. И как интересный факт: двигатель на турецком ударном БЛА - исконно украинский, изготовленный на "Мотор Сич" - турбореактивный АИ-25ТЛТ.
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Всего планируется создать Bayraktar Kızılelma в трех версиях, вся разница между моделями будет заключаться только в количестве двигателей и их номенклатуре.
Силовая установка АИ-25. Источник фото: авиару.рф
Первая версия - сугубо морская с дозвуковой скоростью и в качестве "материнского носителя" использовать десантные корабли TCG Anadolu.
Второй вариант вместе с третьим - это "концепция роя" где в качестве "управленческой матки" будет выступать американский истребитель F-16, а после - и турецкий самолет 5-го поколения TAI TF-X.
Максимальная скорость Baykar Makina - 800 км/ч и выше, полезная нагрузка - около 1500 килограмм.