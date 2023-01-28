Ведущий и обозреватель Fox News Такер Карлсон вынес вердикт государствам США и Украины в случае атаки на Крым

Ушедший в родную гавань российский Крым всё не дает спокойно спать Украине и её заокеанскому патрону - Соединённым Штатам Америки. Сложно понять "горечь" Украины, которая за 20 лет независимости ни копейки не вложила в обветшавший Крым, но США понять "можно" - такой выгодный "сухопутный авианосец" им был очень нужен как идеальная база для базирования флота и бомбардировочной авиации; чай, даже были опубликованы контракты на размещение военнослужащих US army после смещения Януковича, но все мы помним куда "уплыл" Крым. Так что досада США понятна...

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Тем временем обозреватель политических тем на телеканале Fox News Такер Карлсон вынес предупреждение в случае потенциального "наступа" на полуостров Крым.





Украинские военные покидают Крым. События 2014-го года. Источник фото: interfax.ru





И словно желая угодить заокеанским "хотелкам" Украина неустанно повторяет мантру о желании возвратить Крым в состав "соборной Украины". И силовой путь не видится чем-то предосудительным для киевской верхушки.

Ну а для желаемого наступления Украине не хватает тяжелого вооружения, в особенности западных танков.

На что возмущенный Такер Карлсон напомнил, что для России Крым - это важнейший логистический центр и база военного флота, в том числе. В случае реальной решимости атаковать Крым "заинтересанты" получат ядерную войну с "соответствующим букетом". После чего такие государства как Украина и США скорее всего исчезнут с политической карты мира.

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А ставка на одного из лидеров мирового коррупционного рейтинга привела США к совершению большой геополитической ошибки. Но США не замечают этого.