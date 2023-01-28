После того как западные страны не то чтобы насытили, а даже "пересытили" своими ПЗРК и фронтовыми ЗРК линию фронта, летать российским самолетам стало тяжелей и много опасней и после этого "осмелела" авиация украинской армии, но такая неоправданная храбрость плохо оканчивается для переоценивших свои силы ВВС Украины.
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Так рядом с Краматорском разбился украинский штурмовик Су-25, известно даже примерное время работы авиационной аварии - 15:00.
Су-25 Украинских ВВС. Источник фото: iz.ru
Правда версии, как был уничтожен военный самолет - разнятся: возможно он был поражен управляемой ракетой Р-37 с пролетавшего на боевое задание российского истребителя Су-35С, либо же, что конечно на 100% отрицает украинская сторона, был поврежден и упал с большим взрывом около Краматорского водохранилища с помощью так называемого "дружеского огня". И не зря я начал новость с перенасыщения западными образцами ПЗРК и фронтовыми ПВО линии фронта. В погоне за медалькой или внеочередным отпуском, некоторые украинские военнослужащие палят почем зря в любую воздушную угрозу, да, если честно и некогда разбираться с земли "что там летит".