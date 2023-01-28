Но украинские власти всё отрицают и обвиняют в провокации Россию

После того как западные страны не то чтобы насытили, а даже "пересытили" своими ПЗРК и фронтовыми ЗРК линию фронта, летать российским самолетам стало тяжелей и много опасней и после этого "осмелела" авиация украинской армии, но такая неоправданная храбрость плохо оканчивается для переоценивших свои силы ВВС Украины.

реклама

Так рядом с Краматорском разбился украинский штурмовик Су-25, известно даже примерное время работы авиационной аварии - 15:00.





Су-25 Украинских ВВС. Источник фото: iz.ru





рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Правда версии, как был уничтожен военный самолет - разнятся: возможно он был поражен управляемой ракетой Р-37 с пролетавшего на боевое задание российского истребителя Су-35С, либо же, что конечно на 100% отрицает украинская сторона, был поврежден и упал с большим взрывом около Краматорского водохранилища с помощью так называемого "дружеского огня". И не зря я начал новость с перенасыщения западными образцами ПЗРК и фронтовыми ПВО линии фронта. В погоне за медалькой или внеочередным отпуском, некоторые украинские военнослужащие палят почем зря в любую воздушную угрозу, да, если честно и некогда разбираться с земли "что там летит".