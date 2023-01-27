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Российские пилоты Ка-52 научились уклоняться от от обстрелов британского ПЗРК Starstreak
Полет на малых высотах и постоянное маневрирование значительно повышают шансы уцелеть в ходе выполнения боевого задания
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   Зона СВО - это не прогулочные полеты над безопасной территорией или тренировка в учебном тренажёре. Это постоянная угроза жизни пилотов и сохранности лётной техники. Поэтому над территорией, занятой противником или территорией, находящиеся в непосредственной близости от ЛБС, пилотажные группы выполняют полеты на сверхнизких допустимых высотах. Это предпринимается как защитная мера от поражения ручных противовоздушных комплексов, правильно называемых ПЗРК - переносной зенитный ракетный комплекс. И вот этого "добра" у ВСУ навалом, в этом числе и образцов британского ВПК - ПЗРК Starstreak.

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"Что есть" кабрирование. Источник фото: naked-science.ru


   В ходе интервью с военным летчиком, пилотирующим в зоне СВО разведывательно-ударный Ка-52 "Аллигатор", получена информация о том, что лучший вариант атаки позиций противника - это пуск ракет с подскока с задиранием носа, так называемое кабрирование. После выполнения данного элемента вертолеты моментально уходят на базу. Иначе же это можно обозвать атака цели вслепую. Казалось бы, зачем себе "усложнять жизнь", но элемент кабрирования необходим для избегания успешных атак ПЗРК, которыми перенасыщены украинские окопы и территории. 


Оператор с ПЗРК Starstreak. Источник фото: warfor.me


   И вы наверное хотите спросить, почему же пилоты вертолетов не боятся более грозного врага, такого как полноценный ЗРК. Здесь всё упирается в разностность режимов. ЗРК ПВО предназначены, в первую очередь, для поражения высоколетящих целей, так как "захват высоколетяющего объекта" осуществляется с помощью радаров. А вертолеты ВКС РФ летают на высотах не более 50 метров, а если маршрут полета проходит через открытую местность, то вертолет может снизиться до 10 метров, что, в свою очередь, дает высокий шанс на поражение ПЗРК. 

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   От систем, улавливающих тепловое излучение работы вертолетного двигателя, летчики защищаются отстреливанием тепловых ловушек, уводящих ракеты от истинной цели, а для ПЗРК, наводящихся по лазерному лучу -лучшая защита в качестве  "громоотвода" использовать режим полета с постоянным маневрированием. Проще говоря, если оператор ПЗРК потеряет вертолет из виду, то поразить цель будет практически невозможно.

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#ка-52 аллигатор #пзрк starstreak
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