Что значит на самом деле бурная фантазия, было продемонстрировано в соседствующей с Калининградской областью - Польше. Так министерство обороны польской республики начало "пужать" местный сейм (по-нашенски парламент) предполагаемыми наступательными планами России по покорению Польши.
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Шлем сами знаете кого. Источник фото: aliexpress.ru
А так как известно, что Россия любит "истреблять и грабить", то допустить даже "на метр" своей территории армию РФ нельзя ни в коем случае.
Те самые "залипательные слайды". Источник фото: topwar.ru
Для большей наглядности был представлена изумляющая воображение коллекция слайдов, где в ходе учений НАТО соответствующие солдаты и офицеры военного блока совершают различные маневры. Но это, "ладно", а вот что заставляет хвататься за животы от смеха, так это концепция "главного удара", где почему-то армия России будет наступать на столицу Польши - Варшаву, внимание, с территории Германии. Но словно этого кажется "мало" для скучающих польских депутатов, впечатлительные польские военные показали кадры сражений в космосе истребителей повстанцев и Галактической Империи из фильма "Звездные войны"...