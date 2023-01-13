В этом уверен посол Украины в Турции Василий Боднар

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MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

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3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

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3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Дурак думкой богатеет, говорит старинная русская мудрость, иначе не назвать слова господина Василия Боднаря, по совместительству исполняющего обязанности украинского посла в Турции.

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Со слов высокого дипломата, даже во время СВО продолжается реализация по постройке завода, на котором будут создавать и выпускать ударные беспилотники Байрактар. Над проектом активно работает "материнская компания" родом из Турции, та самая "Baykar Makina", в настоящий момент является единственным поставщиком Байрактаров украинской стороне.





Халук Байрактар. Источник фото: armeniatoday.news





Также Боднар на 146% уверен, что завод будет возведен и работы на 200% не остановлены.

Пока, конечно же, широкая общественность не увидела первого закладного камня на месте строительства, в Верховной Раде ратифицировали соглашение о создании фабрики. Ответный ход за турками. После чего должен последовать обмен этими документами между договаривающимися странами.

Пресс-служба турецкого завода заявила, что уже купила землю, подготавливает коммуникации и составила проектные работы насчет исследований и обучающих программ.

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Халук Байрактар - создатель и директор завода, производящих разнообразные БПЛА, пообещал, что через два года завод будет возведен.