Дурак думкой богатеет, говорит старинная русская мудрость, иначе не назвать слова господина Василия Боднаря, по совместительству исполняющего обязанности украинского посла в Турции.
реклама
Со слов высокого дипломата, даже во время СВО продолжается реализация по постройке завода, на котором будут создавать и выпускать ударные беспилотники Байрактар. Над проектом активно работает "материнская компания" родом из Турции, та самая "Baykar Makina", в настоящий момент является единственным поставщиком Байрактаров украинской стороне.
Халук Байрактар. Источник фото: armeniatoday.news
Также Боднар на 146% уверен, что завод будет возведен и работы на 200% не остановлены.
Пока, конечно же, широкая общественность не увидела первого закладного камня на месте строительства, в Верховной Раде ратифицировали соглашение о создании фабрики. Ответный ход за турками. После чего должен последовать обмен этими документами между договаривающимися странами.
Пресс-служба турецкого завода заявила, что уже купила землю, подготавливает коммуникации и составила проектные работы насчет исследований и обучающих программ.
Халук Байрактар - создатель и директор завода, производящих разнообразные БПЛА, пообещал, что через два года завод будет возведен.