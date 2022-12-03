Будущий флагман турецких БПЛА провел в воздухе 6 секунд

Что ни говори, а турки серьезно взялись за беспилотную авиацию. Об этом можно судить хотя бы по увеличению размеров и характеристик новых моделей фирмы Байкар (владельцем которой является зять президента Турции). До этого в сети были лишь фото и хвалебные реляции пиар-службы авиастроительной фирмы. Но сегодня дело сдвинулось "с мертвой точки".

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На видео перспективный тяжелый беспилотник в коротком ролике смог оторваться от взлетной полосы и шесть секунд провел в воздухе. После чего запись видео обрывается.

Пока что интернет не располагает точными характеристиками турецкого "пепелаца", но известно от неназванных источников, что боевая нагрузка ударного дрона может составлять до 1000 килограмм. Причем это может быть ракетно-пушечное вооружение. Ведь это пока первый и единственный БЛА, способный вести воздушный бой. "Воевать" в воздухе новейший Байрактар будет с помощью ракет класса "воздух-воздух".

И да - турбореактивные двигатели АИ-25ТЛТ для будущего турецкого флагмана поставляет запорожская компания "Мотор Сич".

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