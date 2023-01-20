С данным сообщением выступил Вопке Хукстра - министр иностранных дел королевства

Кто бы мог подумать, что "ястребом" окажутся те самые Нидерланды, а не потомки тевтонских рыцарей в частности, и с тысячелетней военной историей в общем - ныне мандражирующие немцы. Речь идет о возможности передать Украине истребители F-16.

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Сегодня об этом сообщил Вопке Хукстра - министр иностранных дел Нидерландов.





F-16. Источник фото: wallpaperbat.com





Данный индивид, рассказал, что нет никаких запретов. Поэтому "нет никаких проблем" в поставках, в том числе и тяжелого вооружения. А ВСУ это лишь и нужно: всевозможные ОБТ (танки то есть) как частный случай такого вооружения. И вот как раз современные Leopard 2 и готовы предоставить Финляндия и Польша. Правда тут нужна "отмашка рукой" от Германии. А та не сильно и спешит, ожидая подобного ответного шага от США с их Абрамсами.

Кроме того, министр обороны Нидерландов, Кайса Оллонгрен, заявила о желании Нидерландов подвязаться в качестве "службы доставки", оплатив перевозку и доставку танков на Украину, правда поставляемые танки должны отправляться через структуры НАТО или Европы.

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Тут добавить нечего, кроме слов извечной советской классики, ставшей мемом: "Сдаётся мне, что мы на пороге грандиозного шухера."