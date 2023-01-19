Но на самом деле никто не хочет показать как их танки отлично горят и пылают от российского оружия

Во вторник состоялся телефонный разговор между лидерами ФРГ и США. Немецкая сторона в качестве Олафа Шольца оказалась не заинтересована передавать свои танки Leopard 2, прежде своих заокеанских коллег, которые первыми должны передать соответственно - американские Abrams. Об этом сообщила немецкая Süddeutsche Zeitung. И понять "немца" можно.

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Так на полях давоского форума Шольц рассказал еще раз, что Германия входит в группу стран-лидеров по объему разнообразной помощи для Украины. Поэтому вопрос поставки танков должен решаться вместе с союзниками.





ОБТ Leopard 2 в последней модификации 2A7+. Источник фото: voenchel.ru





Германия до сих пор "крепкий орешек" в вопросе поставок своего ОБТ "Leopard 2". На Шольца давит не только старый дедушка из-за моря-окияна, но и ближайшие европейские союзники.

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И есть большая вероятность, что на ближайшей встрече, что в немецком Рамштайне, "обиженную ливерную колбасу" (прозвище от Андрея Мельника, экс-министра иностранных дел Украины) дожмут. Но как вы понимаете, поставки наступательного вооружения (чем воистину и являются все танки) могут не простить на родине, где большинство бюргеров и фройлин крайне против любой военной помощи Киеву. Естественно, а кому охота в случае всевозрастающей эскалации отбиваться от обозленной России. А тут еще польские союзнички наравне с Грецией требуют триллионных репараций. Такие дела у ливерной колбасы...