Это стало следствием кризиса в целевом секторе после закрытия криптобиржи FTX

Вы все еще храните свои деньги в пыльных чуланах и темных чердаках. Если так, то вы все правильно сделали, по крайней мере ваши кровные не пропадут, если б они лежали в "полностью безопасном и защищенном" сервисе криптовалютных брокеров и криптобирж, как в случае ниже.

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Стало известно, что криптовалютный брокер Genesis обратился в суд Нью-Йорка с иском о собственном банкротстве. Как говорится все по закону...

Сумма заемных обязательств данного игрока составляет около 3,4 млрд долларов, а число кредиторов свыше 100 тысяч. А активы (в том числе и долги) собственно компании считается сумма от 1-го до 10-ти млрд долларов.





Источник фото: incrypted.com





Целевая программа Gemini Earn, которую предлагала биржа Gemini, ссужала деньги клиентам биржи под 8% годовых. Где материнская компания за ссуды получала "свои" 4% или даже чуть больше. Правда беда в том, что Genesis не сильно "хотела" ставить на официальный учет свой так называемый ссудный продукт, тем самым открыв "миру" свою подробную финансовую истории.

Деятельность по заемам Genesis и Gemini запустили практически два года назад, где по самым скромным оценкам, привлекли к себе больше 100 тысяч инвесторов с общей суммой вложенных активов на миллиарды в американской валюте.

Все началось в ноябре, когда Genesis внезапно (вот же ж неожиданность) закрыла вывод цифровых активов "членов клуба", когда у компании не хватило средств для удовлетворения неимоверно возросшего спроса на вывод. И за это нужно сказать "отдельное спасибо" бирже FTX.

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Кто хранил деньги в пыльных чуланах и темных чердаках - ничего не потерял (кроме инфляционных издержек). А остальным урок...