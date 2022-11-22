Сталкиваются с финансовыми проблемами и некоторые другие платформы

реклама

Банкротство FTX, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, нанесло чувствительный удар всей индустрии – его последствия будут ощущаться еще долго. По мнению аналитиков, вслед за крахом FTX последует крах и ряда других компаний – как из-за связей с этой биржей, так и из-за озабоченности инвесторов и кредиторов, доверие которых к криптовалютному сектору было серьезно подорвано.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> RTX 3090 уже за 100 тр с началом Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Galaxy S22 Ultra - цена снижена 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

Как сообщает Bloomberg, криптобиржа Genesis нуждается как минимум в 1 миллиарде долларов США дополнительного капитала – если он не будет найден, в ближайшее время проект может также объявить о банкротстве. Пожелавшие остаться анонимными для читателей собеседники, связанные с площадкой, сообщили журналистам, что биржа вела переговоры с крупнейшим игроком на рынке, Binance, надеясь получить финансирование. Такое вложение может быть выгодно и самой Binance, поскольку дальнейшее схлопывание криптовалютного рынка явно не входит в планы Чанпэна Чжао и других руководителей крупнейшей на планете криптобиржи. При этом официальный представитель Genesis сообщил, что в ближайшее время биржа не планирует объявлять о банкротстве и ведет переговоры со своими кредиторами. Аналогичные проблемы возникают и у других криптовалютных проектов, привлекавших заемные средства – кредиторы опасаются, что не смогут получить их назад, и, если в договорах есть соответствующий пункт, требуют частичного или полного досрочного погашения долгов.