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Нидерланды за свой счет готовы выкупить Leopard 2 у союзников по НАТО, дабы передать их Украине
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен не исключила такой возможности в рамках интервью на полях Всемирного экономического форума в Давосе
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   Что такое военная благотворительность, нас попытается "научить" министр обороны Нидерландов - Кайса Оллонгрен. Эта "очень добрая" женщина изъявила желание выделить "гроши" на покупку совсем недешевых танков Leopard 2. Куплена будет грозная бронетехника у ближайших союзников по НАТО и у иных европейских стран. 

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   Своими грезами госпожа министр поделилась изданию Bloomberg.

   Дальше Кайса стала "хвастаться" аналогичной более ранней услугой, когда советские Т-72 "на корню" были скуплены в Чехии. И сейчас, по мнению всё той же мадам, в самое время "повторить". 


Леопард-2 в зимнем камуфляже. Источник фото: rare-gallery.com


   Правда тут же "министерка" (назовем ее на украинский лад, ага) сделала условие: разрешение "на выкуп" прежде всего должна предоставить Германия, как страна-производитель танка. Немногим ранее желанием "поделиться" немецкими танками выразили Польша и Финляндия. Разумеется, все в рамках какой-то там коалиции. 

   А вот про передачу своих "Patriot" бывшей Голландии ни у кого спрашивать уже не надо и страна уже на последнем этапе сделки.

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   А вот кто считает себя выше всех правил, так это польский премьер Матеуш Моравецкий, заявивший, если Германия будет слишком долго "думать", то Польша без всякого решения передаст танковую роту Леопардов.

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#leopard 2
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