Как писалось ранее, много в каких источниках информации, для США очень важно чтобы СВО длилась как можно дольше. Бонусов от уничтожения Украины так много (вы не представляете сколько), что не грех парочку плюсиков (для США естественно) из этого длинного списка перечислить: тут тебе и разрушение промышленности Европы, а еще ту самую Европу можно снабжать сверхдорогим СПГ-газом собственного производства, хоть и союзнички вроде как. Ах, а как ослабляется Россия. Просто песня. В пору Байдену идти на второй срок. Дедушка выполняет свои планы на все 100%. К чему это я веду...
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Те самые танки Abrams M1A2 SEPv4, которые Украина не получит. Источник фото: topwar.ru
В ближайшее время, может даже на этой неделе, в США объявят об самом грандиозном военном пакете, предназначающимся для Украины. И забегая вперед: Байден танки не даст. А Зеленский так хочет.
И здесь нет ничего удивительного. Танки - это одно из лучших наступательных вооружений. И в умелых руках оно может натворить бед для противника. Что логично. Понимает ли это дедушка из-за океана. Конечно понимает, он хоть и старенький, но 50 лет в политике не истребишь старческим маразмом (как многим бы хотелось). Но повторюсь, СВО должно длиться как можно дольше, поэтому танки чутка подождут...