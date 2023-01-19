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Подарки принято ценить, потому что это подарки (хотя как позже выяснится в середине статьи, это больше похоже на коррупционную составляющую ради барышей некоторых высоких товарищей, в том числе и французов). Кажется это утверждение верно на все 100%. Но не сегодня и не сейчас, когда в результате таких "авиационных даров" есть человеческие жертвы (в том числе дети). Речь идет о сегодняшней авиакатастрофе французского вертолета AS332 Super Puma в Киевской области в городе Бровары. В результате авиационного происшествия во время падения вертолета было задето здание броварскокого детского сада. Весь экипаж воздушной техники и пассажиры на борту погибли, есть пострадавшие и среди посетителей детского сада. А на борту в нарушение всех писанных и неписанных правил летело высшее руководство украинского МВД сразу все вместе: министр внутренних дел - Денис Монастырский и его первый заместитель - Евгений Енин, а также государственный секретарь силового ведомства - Юрий Лубкович.

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Денис Монастырский. Источник фото: novayagazeta.ru





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К слову о французском вертолете о AS332 Super Puma, точнее количестве в составе авиационного парка МВД Украины. Как я писал выше, Super Puma является дорогим подарком от французских "друзей". Так авиационная корпорация Airbus Helicopters в течение двух лет "отгрузила" Украине порядка 5 винтокрылых машин.

Интересный факт. "Говорильник" Воздушных Сил Вооруженных сил Украины - Юрий Игнат, назвал модель упавшую на здание детского сада, по словам спикера это был Airbus Н225 Super Puma, но на самом деле это более поздняя модификация AS 332 (но не суть).





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Еврокоптер H225 Super Puma. Источник фото: jets.ru





Но вернемся на пять лет назад, в 2018 год, когда Украина и Франция заключили межгосударственное соглашение о покупке 55 вертолетов, произведенных французской Airbus. Причем для приобретения своей техники Франция "простимулировала" Украину, вручив последней кредит на покупку техники в 500 миллионов евро. Но это еще не всё - оказывается, будь эта покупка совершена во времена до появления компрометирующей информации по поводу технической ненадежности "геликоптера" (украинское название вертолета), цена бы на все эти крылатые машины выросла б в два раза. Но так как Франция решила сбыть "залежалый и испорченный товар", то сделала невероятную скидку. Так во время ещё хорошей репутации, одна такая среднеразмерная машинка продавалась до 28 миллионов евро за штуку. Перед нами идеальный пример как одна сторона показала, что можно сделать с неликвидным товаром (вопреки мукам совести и порядочности). Сами же французы, по понятным причинам, отказались летать на отечественных (для французов) еврокоптерах.





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Боевой Еврокоптер EC 665 Tiger HAD Источник фото: jetphotos.com





А вот у Украины был выбор: например купить проверенные российские Ми-8. И необязательно у России. Но взыграла национальная "самосознательность". Где украинская власть выбрала технику с донельзя подмоченной репутацией. Последствия мы знаем...

Продолжаем. Из партии в 55 машин, 21 модель оказалась той самой Eurocopter EC225 Super Puma (AS332). Эти прости господи "геликоптеры" предназначались для формирования воздушных сил авиационной безопасности и гражданской охраны. К концу 2021 года Украина получила 16 моделей гражданского вертолета.

Первые машины сразу поступили в распоряжение МВД, точнее Нацгвардии и ГСЧС (аналог российского МЧС). Еврокоптер применялся во время борьбы с крупными пожарами и для ликвидации иных угрожающих ситуаций.

И да, поставляемая французская винтокрылая техника не была "прям с пылу с жару". Она была бывшей в употреблении. Как факт. На родине высокой гастрономической культуры и не менее высокой моды вертолеты успели прослужить не менее трех лет (2009-2012 годы эксплуатации). Соответственно детали и механизмы были частично изношены. Некоторые агрегаты достигли "значений использования" в 50%.





Тайваньский вертолет Airbus Н225 Super Puma в "медицинской версии". Источник фото: aviationsmilitaires.net





Сообщается, что приобретенные вертолеты после покупки прошли плановые ремонт и дооснащение, появилось дополнительное оборудование, "заточенное" для проведения поисково-спасательных операций.

Вертолет, который разбился, был получен в 2020 году.

Конечно, это не был первый полет вертолета с бортовым номером "54". До этого трагического события он многократно использовался как "маршрутка" для спасателей и прочих ликвидаторов природных и техногенных происшествий. А сам борт активно привлекался во все мероприятия, где была важна "пассажироподъемность", так как вместительный борт мог перевозить до 24 человек.

К слову об экипаже: командир вертолета, Александр Василенко и другие два члена воздушного экипажа были опытными пилотами, имеющими подготовку и допуск к выполнению различных миссий в сложных метеоусловиях с соответствующим количеством летных часов.





Eurocopter EC725 Caracal. Источник фото: vpk.name





Проблемный вертолет





Еще 5 лет назад французская пресса была взбудоражена многочисленными судебными исками против головной компании, выпускающей вертолеты - Airbus Helicopters. Инженеры обнаружили "родовую" неисправность, где в технике во время полета самым правдоподобным способом может отвалиться несущий винт. К чему может привести такая "фатальная болезнь" - говорить не надо. Первые выводы такого рода были известны еще в 2009 году после воздушной катастрофы в Шотландии. Тогда пострадало 14 человек.

В Норвегии приметно 10 лет назад решили тоже купить машины европейского производителя для насущных забот, таких как транспортировка рабочих и инженеров к своим буровым установкам в Северном море. Была заказана партия Еврокоптеров в модификации 225LP Super Puma. Весной 2016 года один из приобретенных вертолетов совершил крушение. С человеческими жертвами. Тогда "виновницей" авиационные эксперты сделали коробку передач, в которой поврежденным оказался подшипник. Последовательно один за другим иностранные эксплуатанты французской техники стали отказываться от использования. Например - Польша и та же Норвегия.

Проблема с неисправными подшипниками была "серийной": известно по крайней мере 6 случаев падения вертолетов по этой причине.