И продолжают делать это и по сей день. И России нагадить и "гешефт" сделать

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Немецкое издание Die Welt рассказало в своей новостной статье об успешных попытках высших болгарских чиновников организовать поставки оружия, боеприпасов и топлива на Украину весной прошлого года. Ах да, эти поставки были противозаконными, так как на такого рода деятельность действовал парламентский запрет Болгарии.

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И тут надо признать, немецкое издание выступило в роли такой себе "эстонии", сообщив о сером реэкспорте практически спустя год после события.

Вот основополагающие "штрихи" такой компании поставок:





Для обхода законодательных запретов сотрудники бывшего премьер-министра Болгарии - Петкова, задействовали "фирмы-прокладки", как у себя на территории, так и за рубежом. Оружие передавалось через Румынию, Венгрию и Польшу;

"Ручеек" был настолько большим, что Украина получала до одной трети всех необходимых боеприпасов для боевых действий;

Самым главным логистическим хабом аэропорт "Жешув" что в Польше, расположенный в менее чем сотне километров от польско-украинской границы. За первые шесть месяцев конфликта было совершено около 60 рейсов. Поставки оружия финансировали США и Великобритания.





Петков (экс-премьер) и Зеленский в апреле 2022-го. Источник фото: president.gov.ua





Не забыли "братушки" и про "кровь войны" - топливо. "Живительную жидкость" для украинских танков изготавливали на болгарском НПЗ "Лукойл Нефтохим Бургас". Только вдумайтесь: Болгария покрывала до 40% всех потребностей не только армии, но и всей страны в драгоценном нефтяном продукте.

К слову, поставки топлива целыми эшелонами с цистернами продолжаются и сейчас. В один такой "рейс" могут перевозиться около 40 вагонов. Чего не было чуть ли со времен развала СССР.

Естественно, делается это не на голом энтузиазме, а за "мелкий прайс" в долларовом эквиваленте.

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Да, "братская любовь" - она такая...