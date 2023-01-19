Немецкое издание Die Welt рассказало в своей новостной статье об успешных попытках высших болгарских чиновников организовать поставки оружия, боеприпасов и топлива на Украину весной прошлого года. Ах да, эти поставки были противозаконными, так как на такого рода деятельность действовал парламентский запрет Болгарии.
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И тут надо признать, немецкое издание выступило в роли такой себе "эстонии", сообщив о сером реэкспорте практически спустя год после события.
Вот основополагающие "штрихи" такой компании поставок:
- Для обхода законодательных запретов сотрудники бывшего премьер-министра Болгарии - Петкова, задействовали "фирмы-прокладки", как у себя на территории, так и за рубежом. Оружие передавалось через Румынию, Венгрию и Польшу;
- "Ручеек" был настолько большим, что Украина получала до одной трети всех необходимых боеприпасов для боевых действий;
- Самым главным логистическим хабом аэропорт "Жешув" что в Польше, расположенный в менее чем сотне километров от польско-украинской границы. За первые шесть месяцев конфликта было совершено около 60 рейсов. Поставки оружия финансировали США и Великобритания.
Петков (экс-премьер) и Зеленский в апреле 2022-го. Источник фото: president.gov.ua
Не забыли "братушки" и про "кровь войны" - топливо. "Живительную жидкость" для украинских танков изготавливали на болгарском НПЗ "Лукойл Нефтохим Бургас". Только вдумайтесь: Болгария покрывала до 40% всех потребностей не только армии, но и всей страны в драгоценном нефтяном продукте.
К слову, поставки топлива целыми эшелонами с цистернами продолжаются и сейчас. В один такой "рейс" могут перевозиться около 40 вагонов. Чего не было чуть ли со времен развала СССР.
Естественно, делается это не на голом энтузиазме, а за "мелкий прайс" в долларовом эквиваленте.
Да, "братская любовь" - она такая...