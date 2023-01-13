Слова про искупление своей вины кровью снова стали актуальными. Так тысячи заключенных получили свой шанс пускай не на прощение, но точно некоторое искупление своих преступных грехов. Искупление пред Родиной.
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И уже более сотни бывших осужденных получили свой шанс на вторую жизнь после "отработки" шестимесячной "командировки" на самые опасные боевые направления. Эта группа лиц была помилована и теперь может вернуться домой.
Центр Вагнера в Санкт-Петербурге. Источник фото: severreal.org
Группа вагнеровцев провели штурм неприступной Углегорской ТЭС и именно они взяли очень важный "ключ к Артемовску (Бахмуту)" - Соледар. Делится информацией Russia Today.
Собеседник информационного агентства, завершивший свою службу в Вагнере, рассказал, что заслужил помилование и был награжден наградами, "плюсом" идет очистка биографии. Второй интервьюируемый рассказал, что после получения помилования, не видит себя в мирной жизни, и после короткого отдыха снова ринется в бой, где его ждут новая семья, товарищи и друзья.
К слову, пускай на момент службы они считались все еще заключенными, бойцы получали и зарплату, правда меньшую чем "свободные" участники воинского коллектива.