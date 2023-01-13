Некоторые уже бывшие заключенные после короткого отдыха снова попросились на передовую

Слова про искупление своей вины кровью снова стали актуальными. Так тысячи заключенных получили свой шанс пускай не на прощение, но точно некоторое искупление своих преступных грехов. Искупление пред Родиной.

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И уже более сотни бывших осужденных получили свой шанс на вторую жизнь после "отработки" шестимесячной "командировки" на самые опасные боевые направления. Эта группа лиц была помилована и теперь может вернуться домой.





Центр Вагнера в Санкт-Петербурге. Источник фото: severreal.org





Группа вагнеровцев провели штурм неприступной Углегорской ТЭС и именно они взяли очень важный "ключ к Артемовску (Бахмуту)" - Соледар. Делится информацией Russia Today.

Собеседник информационного агентства, завершивший свою службу в Вагнере, рассказал, что заслужил помилование и был награжден наградами, "плюсом" идет очистка биографии. Второй интервьюируемый рассказал, что после получения помилования, не видит себя в мирной жизни, и после короткого отдыха снова ринется в бой, где его ждут новая семья, товарищи и друзья.

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К слову, пускай на момент службы они считались все еще заключенными, бойцы получали и зарплату, правда меньшую чем "свободные" участники воинского коллектива.