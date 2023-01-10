Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
Коммуникация между обороняющими город ВСУ - нарушена, некоторые части уже оставили город
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

   Маленький городок Соледар, который получил статус города лишь 50 лет назад в 1965 году, стал всемирно известным после начала ожесточенных сражений за город, известный еще тем, что там производилось 80% всей добываемой соли Украины. А непосредственно битва за сам город началась в первых числах августа 2022 года. В боях за населенный пункт с российской стороны участвуют вооруженные силы РФ и частная военная компания "Вагнер".

реклама


ФОТО: Владимира Суворова


   К настоящему времени штурмовые группы Вагнера, составом до 8-ми человек, используя стрелковое, гранатометное вооружение, в частности, "Шмели", взяло центр города и с двух сторон продвигаются дальше (вторая линия атаки - это северная окраина города). Что касается украинской стороны, защищающие город части лишились коммуникации между собой и рассечены на разрозненные очаги обороны. 

   В текущей ситуации оборона города становится бессмысленной, и скорее всего, возможно даже этой ночью, город будет оставлен.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

   Если ВСУ останутся в городе - их может ждать оперативное окружение, после которого либо сдача в плен, либо попытка вырваться из котла.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#соледар #битва за соледар #битва за соледар 2023
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

На Донецком направлении российские войска продавили оборону ВСУ в Соледаре и заставили отступить
В Украине "пропали" два британских волонтера по пути следования во фронтовой Соледар
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В зоне СВО на передовой активно используются новейшие Т-90М "Прорыв"
99
Немцы обманули Грецию, пообещав передать БМП Marder, но после звонка Байдена, передадут их Украине
1
NVIDIA готовит драйвер, повышающий производительность в играх до 30%
77
Производитель Bayraktar TB2 раскрыл ранее неизвестную особенность ПО беспилотника
5
Российское ружьё против дронов ПАРС "СТУПОР" за 500 тыс рублей подавляет любые БПЛА за секунды
5
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
69
Немецкая Bosch заблокировала работу ПО в России – СТО не могут проводить диагностику автомобилей
52
600 тысяч вкладчиков Celsius Network потеряли $4,2 млрд
6
ChatGPT стремительно набирает популярность
8
Майнерам Aleo больше не требуются мощные процессоры
6
Астронавты МКС строят объекты, которые не могли бы существовать на Земле
4
В США началось испытание дронов для перевозки опасных грузов между боевыми кораблями
+
Защищённый Blackview BV9200 доступен на Aliexpress с 50% скидкой – дисплей 120 Гц и зарядка 66 Вт
4
Проблемы в BIOS AGESA 1.0.0.4 приводят к отключению ядер процессоров AMD Ryzen 7000
17
CES: ASUS представляет ноутбук с 3D-дисплеем OLED и игровым монитором Beast с частотой 540 Гц
15
Названы самые популярные языки программирования в 2022 году
4
Россия активно применяет истребители пятого поколения Су-57 в рамках СВО
2
Новая видеокарта от Intel за 10 тысяч рублей тянет Cyberpunk 2077 с "лучами" и высоким фреймрейтом
5
AMD Ryzen 9 7950X3D получил память 3D V-Cache только на одном чиплете
17
Фотографии первого электромобиля от Xiaomi попали в Сеть
1

Популярные статьи

10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. Умная душевая стойка с дисплеем Сяоми и другие
4
Почему настройка формата даты и времени в Linux дистрибутивах это ужас, боль и страдание
76
10 лучших SSD для игровых ПК в 2023 году — от бюджетных до топовых
28
ТОП-12 причин не экономить на корпусе для игрового компьютера
32
2013-2023: Как изменилась графика в играх за последние 10 лет
112
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
35
"Дуга" - первая в мире загоризонтная РЛС
24
Фил Спенсер снова не держит обещания по Авто HDR
8
Зачем Илон Маск поставлен управлять Twitter
9
Про тюнинг автомобилей - обстоятельно и подробно, но с картинками и большими буквами
60

Сейчас обсуждают

Konstantin
04:37
"Почти 10 детей" это сколько? 9,9?
Илон Маск пересмотрит бонусы для сотрудников Twitter: семьи и дети не нужны, а кофе и закуски будут
Евгений Шрайнер
04:33
Пробывали кулер в разных положениях? А то с этими чиплетами может играть роль. Как проходят теплотрубки
Разогнать Ryzen 5 5600 на Deepcool Gammax 400 и выжить - исправляем ошибки
Garthar
04:33
Не ну в близи от работающей дуги вполне может быть, там мощьность не маленькая была, микроволновка была изобретена какраз из-за того что видели что излучение мошьных радаров делает с лесом вокруг. А в...
"Дуга" - первая в мире загоризонтная РЛС
FridayKillME
04:33
Как бы температура вообще не основная причина андервольта, даже на ссаной стрикс.
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
Дмитрий
04:21
Сделайте сначала 32 дюймовый 4к твари олед
CES 2023: Dell представила 32-дюймовый монитор с разрешением 6K
Дмитрий
04:19
тоже не открывается даже через прокси https://www.nvidia.com/ru-ru/ открывается
NVIDIA готовит графические процессоры GeForce RTX 4070 46 SM и 5888 ядер CUDA и 4060 Ti
Дмитрий
04:17
4090 ти за 2000 баксов? 4070 за 700 4060ти 650 4060 - 620
NVIDIA готовит графические процессоры GeForce RTX 4070 46 SM и 5888 ядер CUDA и 4060 Ti
Дмитрий
04:13
Флагман 4090 - за 2400 баксов в ситилинке мидл 4070ти - за 1200 баксов. начальные игровые - 3060 8гб за 500 дешево же каждому по карману. с зарплатой 220 баксов в месяц
Почему флагманы NVIDIA не дешевеют в магазинах РФ – сколько просят за новую GeForce RTX 4070 Ti
ахахаxа
04:11
пошли котлы
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
Taketon
04:09
Ахахахаха Игр полно? Ну в студию названия игр, давай смелей, а то бла бла бла Ах майнинг виноват?? ахахахаха 20 лет назад бум майнинга? Можешь не отвечать, твои посты клоунские клише которые уже пахн...
2013-2023: Как изменилась графика в играх за последние 10 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем