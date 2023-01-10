Коммуникация между обороняющими город ВСУ - нарушена, некоторые части уже оставили город

Маленький городок Соледар, который получил статус города лишь 50 лет назад в 1965 году, стал всемирно известным после начала ожесточенных сражений за город, известный еще тем, что там производилось 80% всей добываемой соли Украины. А непосредственно битва за сам город началась в первых числах августа 2022 года. В боях за населенный пункт с российской стороны участвуют вооруженные силы РФ и частная военная компания "Вагнер".

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ФОТО: Владимира Суворова





К настоящему времени штурмовые группы Вагнера, составом до 8-ми человек, используя стрелковое, гранатометное вооружение, в частности, "Шмели", взяло центр города и с двух сторон продвигаются дальше (вторая линия атаки - это северная окраина города). Что касается украинской стороны, защищающие город части лишились коммуникации между собой и рассечены на разрозненные очаги обороны.

В текущей ситуации оборона города становится бессмысленной, и скорее всего, возможно даже этой ночью, город будет оставлен.

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Если ВСУ останутся в городе - их может ждать оперативное окружение, после которого либо сдача в плен, либо попытка вырваться из котла.