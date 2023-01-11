Город попал в окружение и под контролем российских войск и группы Вагнера продолжаются разрежающие удары и замыкание локальных огневых мешков

Как я писал днем ранее, Соледар уже "почти все". К настоящему времени город контролируется наполовину отрядами Вагнера, в городе заперты примерно полтысячи солдат и офицеров противника.

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На сейчас город разделен на 4 сектора контроля, где самый большой участок располагается на западной окраине города между ж/д станцией с говорящим названием Соль и улицей Соляников. Каждый из секторов подвергается огневому валу.





Бойцы 128-я отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Источник фото: dzerkalozakarpattya.com





Конкретно в городе остаются поредевшие части элитных 46-й аэромобильной (десантники) и 128-й горно-штурмовой бригад. И кроме шуток, эти бойцы противника очень грозные, если бы их начальство применяло эту солянку не в оборонительной войне, они смогли бы принести больше пользы для ВСУ. Но с другой стороны, это совсем не наши проблемы...

Единственный выход для остатков армейской элиты успеть выйти ночью, так как в темное время суток резко снижается интенсивность боевых действий по понятным причинам (для тех кто в танке: ночью легко можно попасть под дружественный огонь, и также ночью легко понести совсем необязательные потери).

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Зачистка города может продолжаться от силы еще сутки-двое, если информация что "в шапке" верна хотя бы на 40%.