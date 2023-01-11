Экс-советник главы Пентагона поделился мнением о настоящей причине американцев " не делиться" с украинцами своим основным танком

Пока Польша выступила в роли амбассадора немецких ОБТ Leopard 2, американцы и другие европейцы не сильно торопятся забить "под завязку" танковые войска Украины своими боевыми машинами. Почему все эти Abrams и Leopard 2 имеют большой шанс остаться на складах союзников, рассказал отставной полковник Дуглас Макгрегор в видеоподкасте для канала Judging Freedom.

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Экс-советник главы Пентагона полностью разделяет и понимает "диспозицию" немцев и своей бывшей армии. Причина - в неиллюзорном шансе "оказаться в дураках" на потеху всему цивилизованному миру. Никому не охота получить заряд антирекламы в виде сожженных танков, а то и чего похуже: радостных совместных фото россиян на фоне захваченных машин Запада. Пропаганда в чистом виде. И естественно, за такой картинкой будут наблюдать потенциальные покупатели, которые, "возьмут и передумают" о будущей покупке. И купят танки конкурента, возможно этот будет российский Т-90М "Прорыв-3".





Abrams и Leopard 2 во время учений. Источник фото: quora.com





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И вы будете смеяться, если бы вопрос выбора какой же ОБТ поставить украинской армии лично зависел от Макгрегора, то американский полковник остановился бы на немецком Леопарде. Потому что у этого чуда немецкой танкостроительной мысли дизельный двигатель, отличающийся своей надежностью и "низкими" аппетитами на фоне других зарубежных аналогов.