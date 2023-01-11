Разговоры о передаче Украине немецких танков Leopard со стороны их государства-производителя пока доходят максимум до «не исключения» такой возможности, однако есть в Европе одна страна, придерживающаяся исключительно «ястребиной» позиции в отношении России. Имя ей Польша, которую хлебом не корми, а дай насолить Москве. Сегодня президент Польши Анджей Дуда в рамках пресс-конференции с президентами Украины и Литвы заявил, что Киеву будет поставлена рота танков Leopard «в рамках международной коалиции».
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По словам Дуды, соответствующее решение уже принято, но для его реализации должен быть выполнен некий ряд формальных требований.
Сколько конкретно танков будет передано Украине, не уточняется, однако танковая рота в странах-членах НАТО насчитывает 14 основных боевых танков. Безусловно, никак повлиять на развитие событий на фронте такое количество танков не способно в принципе, однако в данной ситуации важно не количество, а сам прецедент. Скорее всего, за Польшей последуют и поставки из других стран НАТО, поскольку Украина доставшиеся ей в наследство от СССР и собранные по бывшим странам Варшавского договора запасы бронетехники практически растеряла и нуждается в замене. А замена теперь может быть только напрямую западная.