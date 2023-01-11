В рамках какой-то международной коалиции.

Разговоры о передаче Украине немецких танков Leopard со стороны их государства-производителя пока доходят максимум до «не исключения» такой возможности, однако есть в Европе одна страна, придерживающаяся исключительно «ястребиной» позиции в отношении России. Имя ей Польша, которую хлебом не корми, а дай насолить Москве. Сегодня президент Польши Анджей Дуда в рамках пресс-конференции с президентами Украины и Литвы заявил, что Киеву будет поставлена рота танков Leopard «в рамках международной коалиции».

реклама

По словам Дуды, соответствующее решение уже принято, но для его реализации должен быть выполнен некий ряд формальных требований.

рекомендации -20% на RTX 4070 Ti - скидки начались 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Сколько конкретно танков будет передано Украине, не уточняется, однако танковая рота в странах-членах НАТО насчитывает 14 основных боевых танков. Безусловно, никак повлиять на развитие событий на фронте такое количество танков не способно в принципе, однако в данной ситуации важно не количество, а сам прецедент. Скорее всего, за Польшей последуют и поставки из других стран НАТО, поскольку Украина доставшиеся ей в наследство от СССР и собранные по бывшим странам Варшавского договора запасы бронетехники практически растеряла и нуждается в замене. А замена теперь может быть только напрямую западная.