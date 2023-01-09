Помните детство, когда широко был распространен принцип ты мне это, а я тебе то, именно с таким заявлением Америка все-таки решилась на дополнительную военную помощь ВСУ, с условием отказа обстреливать каким-либо образом территории Российской Федерации. Данную новость принесла сорока на хвосте в лице журналиста Андреаса Клута из Bloomberg.
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Боязнь американцев можно понять, если украинская армия попытается обстрелять Москву, может вполне "случайно" прилететь в Варшаву, а то и сам Берлин. Даром, что Польша и Германия в НАТО. А за своих "братьев меньших" Америке пришлось бы отвечать, всяко авторитет потерять не хочется. А вот чтобы этот авторитет не провоцировать на устойчивость, США и запретили ВСУ безобразничать.
Брэдли во время американо-грузинских учений. Источник фото: golosameriki.com
Три дня назад США выделили "военный грант" на 3 миллиарда долларов, ставший самым крупным за все время оказываемой помощи.
Сюда вошли те самые БМП Брэдли, гаубицы и БТР, кроме боевых машин будут доставлены ракеты для поражения воздушных целей.
"Отсыпят" БМП и немцы, отправив 40 "Мардеров" из партии, предназначавшихся для Греции.