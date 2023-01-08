Первые поставки легкобронированной техники на Украину ожидаются в конце марта текущего года

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Дедушка Мороз из Германии настолько суров, что отбирает свои "подарки" у Греков и передает их украинцам. Правда после настойчивых "просьб" другого дедушки из-за моря-окияна.

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Новогодние подарки обещают доставить на территорию Украины в аккурат к концу первого месяцы весны. И вы наверное будете сильно хохотать, но поставки боевой техники будут выполняться в ускоренном режиме, а сама партия "подарков" будет состоять из 40 боевых машин, первоначально предназначавшихся Греции.





Marder 1A3. Источник фото: euro-sd.com





Вы спросите, как такое возможно. А все очень просто, хитрые греки решили сделать финт ушами, как хотели ранее провернуть похожую сделку надменные поляки (выпросив у немцев их многострадальные Леопарды), правда вторым Германия не стала лить "в уши воду", а сразу отказала. Ну а Греков просто кинула...

Следим за руками: Греция попросила БМП Marder у Берлина, немцы согласились, но с одним условием - сначала военные силы Греции должны передать свои БМП-1 Украине. Что доверчивые южане и сделали сразу.





Байден смеется и очень доволен. Источник фото: kommersant.ru





Теперь же "греческие" Мардеры пойдут Украине, ну а другой южный дедушка Эрдоган радостно потирает ручки: глупая Греция сама себя "переиграла", значительно ослабив свои бронетанковые силы перед потенциальным конфликтом с Турцией за гряду островов в Эгейском море.

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Хотя будем реалистами: хоть с БМП-1 советского производства, а хоть и с немецкими Marder, войска Турции проедутся по войскам Греции, даже и не заметив последних. Ежели этот конфликт все-таки состоится.