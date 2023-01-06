Правда когда начнутся и будут ли вообще осуществляться поставки этой БМП, американский президент не рассказал

Пока Германия думает о поставках БМП Marder и оглядывается на своих заокеанских партнеров, те самые партнеры решили, что негоже так себя вести, и хотя бы в "утешение" вместо своих хваленых-перехваленых танков Abrams, дать украинской армии свою версию устаревших БМП - те самые Bradley. Не самим же утилизировать старые железяки. Да и коррупцию никто не отменял. Авось и на старой технике поживиться можно.

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Источник фото: shutterstock.com





Бредли, приспособленные для перевозки пехоты и разведчиков, могут попасть в очередной "пакет военной помощи" ВСУ уже в первую неделю нового года. Инсайдерской информацией поделился тот самый Washington Post. Хотя можно ли назвать инсайдером представителя администрации Белого дома, каждый решает сам. Но время беседы с журналистами в штате Кентукки дедушка Байден подтвердил, что вопрос о поставках Bradley "прорабатывается".





Брэдли последних модификаций M2A3. Источник фото: en.wikipedia.org





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Но окончательного решения, как и в вопросе с немецкими Marder - еще нет. Хотя впереди паровоза побежали французы, после обиды на Владимира Путина, не пожелавшего больше разговаривать со слившим приватный разговор журналистам - Эмманюэлем Макроном, решили поставить свои колесные AMX-10 RC танки на Украину. Правда как себя покажут эти "колесные чудовища", больше приспособленные для "туземных войн" в Африке во время конфликта высокой интенсивности - есть большие сомнения.