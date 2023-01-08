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В США началось испытание дронов для перевозки опасных грузов между боевыми кораблями
Использование новых способов перегрузки между боевыми кораблями несет массу плюсов, один из которых: повышение безопасности и уменьшение времени подобных операций
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   Что такое скорость (стрельбы), наглядно продемонстрировала бы 2С35 "Коалиция-СВ", если бы этот продвинутый артиллерийский комплекс имелся в "товарных количествах" в российских войсках, а пока этого не случилось, американцы, понявшие значение "скорость", начали переходить с транспортных вертолетов и канатных дорог на беспилотные транспортные средства.   

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Корабли США. Источник фото: e-news.su


   Прямо сейчас в военно-морских войсках США идут на всех порах испытания беспилотников V-Bat и V2.6, оснащенные искусственным интеллектом сразу двух видов - Shield AI и Skyways Air Transportation соответственно.

   А вся суть эксперимента заключается в полете дронов в "режиме доставщика" грузов по трем различным маршрутным трекам: с корабля на корабль, с корабля на берег и с берега на корабль. Все это делается не в статичном "положении", а во время обоюдного движения. Расстояние же между кораблями или между кораблем и берегом может составлять до 300 километров. Грузоподъемность беспилотников составляет одну четверть центнера, что есть масса 90% веса обычных грузов, доставляющихся на корабли. 


Дрон V-BAT 128. Источник фото: airforce-technology.com


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   Подобные "манипуляции" с помощью высокотехнологичных средств могут помочь сэкономить судовой команде до 12 часов и обезопасить экипаж от погрузочно-разгрузочных работ большого объема. 

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#v2.6 #v-bat #боевые дроны америки #бпла сша
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