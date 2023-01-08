Использование новых способов перегрузки между боевыми кораблями несет массу плюсов, один из которых: повышение безопасности и уменьшение времени подобных операций

Что такое скорость (стрельбы), наглядно продемонстрировала бы 2С35 "Коалиция-СВ", если бы этот продвинутый артиллерийский комплекс имелся в "товарных количествах" в российских войсках, а пока этого не случилось, американцы, понявшие значение "скорость", начали переходить с транспортных вертолетов и канатных дорог на беспилотные транспортные средства.

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Корабли США. Источник фото: e-news.su





Прямо сейчас в военно-морских войсках США идут на всех порах испытания беспилотников V-Bat и V2.6, оснащенные искусственным интеллектом сразу двух видов - Shield AI и Skyways Air Transportation соответственно.

А вся суть эксперимента заключается в полете дронов в "режиме доставщика" грузов по трем различным маршрутным трекам: с корабля на корабль, с корабля на берег и с берега на корабль. Все это делается не в статичном "положении", а во время обоюдного движения. Расстояние же между кораблями или между кораблем и берегом может составлять до 300 километров. Грузоподъемность беспилотников составляет одну четверть центнера, что есть масса 90% веса обычных грузов, доставляющихся на корабли.





Дрон V-BAT 128. Источник фото: airforce-technology.com





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Подобные "манипуляции" с помощью высокотехнологичных средств могут помочь сэкономить судовой команде до 12 часов и обезопасить экипаж от погрузочно-разгрузочных работ большого объема.