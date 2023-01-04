Всего по базе было выпущено две ракеты

Сегодняшнее утро для обитателей военной базы США северо-востоке Сирии не было слишком праздничным и светлым. Оказалось, неназванные лица устроили фейерверк из ракет, произведя два выстрела. Поделилось новостью и происшествии центральное командование Вооруженных сил США.

реклама

По сведениям всё того же источника, пострадавших при обстреле базы в Коноко - нет. И на удивление: не был нанесен ущерб не только "живой силе", но и материальному имуществу, размещенному на территории военного объекта.





Источник фото: trend.az





К слову, сегодняшний обстрел не был единичным, на днях, в самый канун нового года - 30 декабря, под всё те же ракеты попала уже американская база в Дейр-эз-Зор. Думается это была не столько охота за живой силой, а "ненавязчивое предупреждение" о нежелательности нахождения на сугубо сирийской земле военного американского сапога.

Вопрос, что делают войска США на территории другой суверенной страны без разрешения оной, и в защиту каких ценностей они там находятся, если самим США Сирия никоим образом не угрожает. Сами понимаете, останется без ответа.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Но ответ конечно есть, Сирии слишком "повезло" с нефтяными месторождениями на своей земле. Поэтому если есть нефть, то "срочно" нужна демократия. А "самый главный специалист" по демократии - сами знаете кто...